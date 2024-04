Il Regno del Pianeta delle Scimmie: mostrati 13 minuti del film al CinemaCon

La Disney ha presentato in anteprima 13 minuti ricchi di azione di Il Regno del Pianeta delle Scimmie al CinemaCon, suscitando ulteriore entusiasmo per questo nuovo capitolo del franchise di fantascienza. Il filmato – come riportato da Comicbook.com – inizia seguendo un uccello che vola sopra un mondo completamente verde. Le scimmie corrono libere, dondolandosi sui resti cresciuti di quello che una volta era un edificio di metallo, ma questa città è ora tutta alberi e fiumi. Un trio si imbatte in un nido di uova di uccello e la scimmia più anziana inculca loro la legge e le lezioni, ricordando che devono lasciare un uovo e non possono prenderli tutti, perché è la legge.

“Li cresceremo insieme come siamo stati cresciuti noi“, dice una delle scimmie. Arrivano a questo punto a un varco tra le strutture e Noa, l’apparente leader del gruppo, utilizza un pezzo di metallo per avanzare e agganciarsi all’altra struttura. Arrampicandosi in cima, trova altre quattro uova in un nido appollaiato sopra la struttura. Mentre le raggiunge, un uccello arriva in volo e lo colpisce con gli artigli. Noa cade e il cemento si sgretola, continua a cadere e non riesce ad aggrapparsi a nulla. Alla fine scivola dal bordo e afferra un pezzo della struttura sospesa. I suoi amici sono terrorizzati, ma il sollievo li coglie quando scoprono che è sopravvissuto.

Il logo della Fox appare a quel punto sullo schermo e le scene iniziano a svolgersi più rapidamente. Il padre di Noa lo aspetta al villaggio. “Ci sono pericoli oltre il nostro villaggio“, dice una scimmia. Un re dichiara: “Che giornata meravigliosa“, davanti ai suoi seguaci. Inizia a quel punto il caos: il villaggio di Noa sembra essere incendiato dalle scimmie a cavallo che lo stanno razziando. Noa cerca di raggiungere il padre per salvarlo, ma un nemico, una scimmia molto più grande, arriva prima. Noa combatte contro il gorilla, ma non ha successo e perde i sensi. Si risveglia sotto la cenere in una scena grigia ma soleggiata.

Noa inciampa tra le macerie e trova un avvoltoio che sta beccando a terra, per poi avvicinarsi e scoprire il padre caduto. Un’espressione facciale estremamente curata in fase di post produzione cattura il peso del momento mentre Noa si rannicchia accanto al cadavere. Pochi istanti dopo, lo si vede seppellire il padre. “Padre, li troverò, li riporterò a casa“, dice alla tomba. Un uccello gli cinguetta e vola, guidandolo. Noa sce a cavallo e dà un’ultima occhiata al suo villaggio distrutto prima di andarsene. Un vasto orizzonte ricoperto di vegetazione conclude il filmato.

Tutto quello che sappiamo su Il Regno del Pianeta delle Scimmie

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi. Il film è atteso in sala il 10 maggio.