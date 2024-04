Oceania 2: Dwayne Johnson presenta un filmato del sequel al CinemaCon

All’inizio di quest’anno, la Disney ha annunciato a sorpresa un sequel del film d’animazione del 2016, Oceania, che uscirà il 27 novembre. Questo Oceania 2 era stato inizialmente commissionato come serie televisiva per Disney+, ma è stato poi rielaborato in un lungometraggio dopo che i dirigenti erano rimasti impressionati dalle riprese. Dopo alcune prime immagini rilasciate nelle scorse settimane, la Disney ha ora condiviso – durante il CinemaCon – un primo sguardo alle scene che hanno entusiasmato i creativi del Magic Kingdom. A presentare tale filmato è arrivato sul palco Dwayne Johnson, che riprenderà per Oceania 2 il suo ruolo di doppiatore del semidio Maui.

Nel filmato, stando alla descrizione di ComicBook.com, Vaiana torna sulla sua isola natale, Montunui, e viene accolta con un caloroso benvenuto. La protagonista canta: “Finalmente siamo tornati a ciò che sono destinata a essere“, mentre naviga verso il villaggio. Anche il villaggio canta mentre costruisce e si espande. Vaiana è il soggetto della canzone, definita una “leggenda vivente e amica di un semidio!“. Ai bambini vengono mostrate foto di lei incise su stoffa. Infine, il padre di Vaiana la accoglie in mare e la porta a riva. La clip ha offerto dunque anche un assaggio di una nuova canzone, con il sequel che in generale sarà caratterizzato da melodie completamente nuove.

Lin-Manuel Miranda, autore di “How Far I’ll Go“, “You’re Welcome” e altri brani di Oceania, non riprenderà infatti il suo ruolo. Abigail Barlow ed Emily Bear, il duo dietro The Unofficial Bridgerton Musical, stanno scrivendo nuove canzoni con Opetaia Foa’i e Mark Mancina, che hanno lavorato al primo film. Johnson ha invece poi dichiarato che: “Interpretare il personaggio di Maui è stata una delle esperienze che più mi hanno cambiato la vita“, ha detto. “È la mia cultura… ma anche il personaggio di Maui è stato ispirato da mio nonno, l’Alto Capo Peter Maivia“. L’attore promette infine una “nuova indimenticabile avventura“.

Cosa sappiamo su Oceania 2?

Oceania 2, l’epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios, porta il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un’inaspettata chiamata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e lontane per un’avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato. Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina (Lin-Manuel Miranda non tornerà nel ruolo), Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre 2024.

Gli attori Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson riprenderanno i loro ruoli da doppiatori rispettivamente per Vaiana e Maui. Sappiamo però che inizialmente la Disney aveva previsto di continuare la storia di Oceania come serie in streaming su Disney+. Tuttavia, quando il progetto ha iniziato a prendere forma e la popolarità dell’originale è aumentata, la Disney ha deciso di trasformare la serie in un lungometraggio per le sale cinematografiche. È dunque stato annunciato che Oceania 2 arriverà nelle sale il 27 novembre, rispettando la tradizione di distribuire ogni anno un film d’animazione nel giorno del Ringraziamento.