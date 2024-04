Irish Film & Television Academy Awards 2024: tutti i vincitori

La 21esima edizione degli Irish Film & Television Academy Awards (IFTA), che premiano registi, creatori televisivi e artisti irlandesi, ha visto That They May Face The Rising Sun di Pat Collins vincere il premio come miglior film, riconoscimento che non ha sorpreso i presenti. Nonostante il film abbia ottenuto 11 nomination, il premio più importante è stata la sua unica vittoria. Lies We Tell che aveva ottenuto 13 nomination ha portato a casa tre premi: per la regista Lisa Mulcahy, l’attrice protagonista Agnes O’Casey e per la migliore sceneggiatura.

Il premio Oscar Cillian Murphy ha confermato il suo premio come miglior attore agli Academy Awards per Oppenheimer vincendo nella categoria da protagonista. Nelle categorie di supporto, Paul Mescal ha vinto per Estranei e Alison Oliver ha primeggiato per Saltburn.

Oppenheimer è stato eletto Miglior Film Internazionale, Emma Stone è stata Migliore Attrice e Paul Giamatti ha vinto il premio come Attore Internazionale per The Holdovers. Nelle categorie fiction televisive, Kin è stato il vincitore per serie, regia, sceneggiatura, attrice protagonista Clare Dune e attrice non protagonista Maria Doyle Kennedy.

Il regista Neil Jordan ha consegnato all’attore irlandese Stephen Rea il premio alla carriera dell’Accademia irlandese per il suo eccezionale contributo all’industria cinematografica irlandese e internazionale, sia cinematografica che televisiva. Siobhán Cullen è stata la vincitrice dello Screen Ireland IFTA Rising Star Award di quest’anno.

La lista completa dei vincitori dei Irish Film & Television Academy (IFTA) Awards

Best Film

That They May Face The Rising Sun – WINNER

Director – Film

Lies We Tell – Lisa Mulcahy – WINNER

Script – Film

Lies We Tell – Elisabeth Gooch – WINNER

Lead Actor – Film

Lead Actress – Film

Agnes O’Casey – Lies We Tell – WINNER

Supporting Actor – Film

Paul Mescal – All Of Us Strangers – WINNER

Supporting Actress – Film

Alison Oliver – Saltburn – WINNER

International Film Award Categories

Best International Film

Oppenheimer – WINNER

Best International Actor

Paul Giamatti – The Holdovers – WINNER

Best International Actress

Emma Stone – Poor Things – WINNER

George Morrison Feature Documentary

The Days of Trees – WINNER

Live-action Short Film

Calf – WINNER

Animation Short Film

Wind & The Shadow – WINNER

Cinematography

Poor Things – Robbie Ryan – WINNER

Costume Design

LOLA – Lara Campbell – WINNER

Production Design

A Haunting in Venice – John Paul Kelly – WINNER

Hair & Make-up

The Pope’s Exorcist – Orla Carroll, Lynn Johnston – WINNER

Sound

Barbie – Nina Rice – WINNER

Original Music

LOLA – Neil Hannon – WINNER

Editing

Still: A Michael J Fox Movie – Michael Harte – WINNER

VFX

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – Kev Cahill, Diana Giogiutti – WINNER

Drama Categories

Best Drama

Kin – WINNER

Director – Drama

Kin – Kate Dolan – WINNER

Script – Drama

Kin – Peter McKenna – WINNER

Lead Actor – Drama

Éanna Hardwicke – The Sixth Commandment – WINNER

Lead Actress – Drama

Clare Dunne – Kin – WINNER

Supporting Actor – Drama

Richard Dormer – Blue Lights – WINNER

Supporting Actress – Drama

Maria Doyle Kennedy – Kin – WINNER