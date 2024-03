8 anni dopo essere stato scelto per interpretare il Commissario Gordon in Justice League di Zack Snyder, JK Simmons ha rivelato la verità su un mito che circola sulla sua trasformazione per il film DCEU. Simmons è stato scelto per il ruolo del Commissario Jim Gordon nel marzo 2016 mentre Snyder cercava di espandere l’allora fiorente universo condiviso della DC dopo le uscite di L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman. Gordon era stato il pezzo mancante e il lavoro di Simmons nei film Marvel di Spider-Man lo rendeva predisposto a questo tipo di progetti.

Nel 2017, un’immagine di Simmons è apparsa su Instagram, in cui si poteva notare una importante trasformazione fisica per il ruolo, con inevitabili reazioni che indicavano un Gordon molto muscolare in Justice League. Alla fine però, la versione di Gordon di JK Simmons è stata più o meno quella di sempre, senza nessuno spazio per i bicipiti allenati visti nell’immagine. Dopo anni, Simmons ha messo le cose in chiaro, confermando che non c’è mai stata alcuna intenzione di trasformare il suo corpo per il personaggio di Jim Gordon nella timeline DCEU.

“Ecco il problema dell’essere presi per Justice League. Avevo fatto un film intitolato I’m Not Here, guarda caso, scritto e diretto da mia moglie. Interpretavo un personaggio emaciato, pensa a L’Uomo senza sonno, e avevo perso un sacco di peso, avevo perso 35 chili. Così, quando tornai in palestra con il mio amico, Aaron Williamson, e cominciai a ingrassare proteine e a impazzire nella buona vecchia Gold’s Gym a Laurel Canyon, lui ha scattato qualche foto quando ero davvero carico e al massimo delle mie forze in quel periodo, mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto se l’avesse postata su Instagram. Non sapevo cosa fosse Instagram, non sapevo niente. Questo è successo qualche anno fa. E io gli ho detto che poteva farlo.

E poi tre, quattro mesi dopo, all’improvviso, qualcuno lo ripubblica e ricevo messaggi da 30 amici nello stesso giorno, ‘Che diavolo? Whoa, amico, quella foto, blah, blah, blah.’ E la stampa se ne è accorta e ha detto, poiché stavo per fare Justice League di Zack Snyder, il presupposto era che mi stavo allenando per il film. Ma se ci pensi, il commissario Gordon indossa un trench per tutto il film. Quindi non importa come siano i suoi bicipiti, è stata solo una coincidenza con me che cercavo di recuperare la mia lontana giovinezza atletica e cercavo di mantenermi in forma e dare a mia moglie un po’ di piacere per gli occhi.”

Dopo Justice League e la seguente Snyder’s Cut, JK Simmons sarebbe dovuto tornare nei panni di Gordon nei film cancellato su Batgirl.