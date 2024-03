La Piccola Bottega degli Orrori riceverà un secondo reboot cinematografico che sarà firmato dal regista di Gremlins Joe Dante e dal produttore originale Roger Corman. Il re dei film di serie B Corman realizzò il film originale a basso budget nel 1960, con il leggendario Jack Nicholson come parte del cast. La Piccola Bottega degli Orrori (come era ufficialmente intitolato il film) ha poi avuto una seconda vita grazie a un adattamento musicale teatrale e, nel 1986, a una versione cinematografica di quel musical, con Rick Moranis. Chris Evans era stato recentemente associato al progetto, salvo poi una sospensione dovuta allo scoppio della pandemia. Il progetto è stato poi accantonato.

Ora, un altro progetto di riavvio per La Piccola Bottega degli Orrori è in lavorazione con un titolo che sembra specificare un’ambientazione nel tempo: La Piccola Bottega degli Orrori di Halloween, con una squadra di tutto rispetto: alla produzione Roger Corman, produttore originale, mentre alla regia Joe Dante. Presentato come una rivisitazione destinata a lanciare un franchise, il film è stato scritto dallo sceneggiatore di Gremlins 2, Charles S. Haas.