Dopo il suo “debutto” come Spider-Woman in Madame Web, è stato chiesto a Sydney Sweeney se vorrebbe o meno apparire nell’universo cinematografico Marvel. Sweeney aveva già commentato il flop del film con una risposta sezza: “Sono stata appena ingaggiata come attrice, quindi ero coinvolta nell’avventura a prescindere da qualsiasi cosa sarebbe successa“, ma è chiaro che i fan vorrebbero vederla, questa volta davvero, in azione.

In un’intervista con Comic Book, a Sweeney è stato chiesto cosa pensasse dell’idea di tornare nei panni di Julia Cornwall, alias Spider-Woman, in un progetto Marvel con la sua collega Zendaya, che interpreta Michelle Jones-Watson nel MCU. Anche se per ora potrebbe non esserci nessuno di questi piani in cantiere, Sydney Sweeney si è detta più che favorevole all’idea di partecipare a un progetto Marvel, se l’avesse vista recitare accanto alla sua co-protagonista di Euphoria. “Oh mio Dio, sì, sarebbe fantastico” ha dichiarato.