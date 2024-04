Jonathan Majors condannato a 1 anno di consulenza in un caso di aggressione domestica

Jonathan Majors è stato condannato a un anno di consulenza per violenza domestica dopo essere stato giudicato colpevole l’anno scorso dell’accusa di aver aggredito e molestato la sua ex fidanzata, Grace Jabbari.

L’attore deve completare un programma di riabilitazione per violenza domestica di 52 settimane a Los Angeles, dove attualmente risiede. In futuro ci sarà la possibilità che le sessioni siano in parte virtuali. Deve continuare la terapia di salute mentale a cui è stato iscritto e fornire aggiornamenti sui suoi progressi. Il giudice ha inoltre emesso un ordine di protezione permanente contro qualsiasi contatto tra Jabbari e Majors. Qualsiasi violazione o attività criminale potrebbe portarlo ad affrontare il carcere.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice Michael Gaffey in un’aula di tribunale di Lower Manhattan, quasi quattro mesi dopo che Majors è stato giudicato colpevole di due reati minori di molestie e aggressioni contro Jabbari. Dopo un processo durato due settimane, la sua condanna sarebbe dovuta avvenire a gennaio, ma la sentenza è stata posticipata ad aprile a causa delle istanze ora respinte presentate dal suo team legale.

Jonathan Majors è arrivato in tribunale con la sua attuale fidanzata, l’attrice Meagan Good. Ha stretto la mano e abbracciato la sua famiglia e i suoi sostenitori dalla sua parte dell’aula, poi si è seduto tra i suoi avvocati, Priya Chaudhry e Seth Zuckerman. Jabbari è entrata nella stanza poco dopo e ha rilasciato una dichiarazione sull’impatto della vittima, dicendo che Majors “non è dispiaciuto e non si è assunto la responsabilità” dell’aggressione. “Lo farà di nuovo. Farà del male a un’altra donna. Questo è un uomo che crede di essere al di sopra della legge”, ha detto Jabbari. “Ho avuto una carriera, una vita e un corpo, tutti danneggiati.” Ha anche definito “abominevole” e “orribile” la tattica di Chaudhry e Zuckerman di attribuire a lei la colpa durante il processo. “Non mi fermerò finché non sarà più un pericolo. Si rifiuta di riconoscere la colpa e di assumersi la responsabilità. Rimane un pericolo per tutti coloro che lo circondano. Ho visto la sua rabbia e non ha il controllo su di essa”, ha detto Jabbari.

Il giudice Gaffey ha spiegato che l’assenza di precedenti penali e di precedenti arresti di Majors hanno contribuito alla sua decisione di non dare all’attore il carcere. Avrebbe rischiato fino a un anno di prigione. Jonathan Majors hanno mostrato poca reazione nell’aula affollata del tribunale e hanno rifiutato di rilasciare una dichiarazione.