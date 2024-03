Ming-Na Wen si è unita al cast del nuovo film della Sony Karate Kid. I membri del cast precedentemente annunciati includono l’attore di American Born Chinese Ben Wang nel ruolo principale, oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio, che riprenderanno i loro personaggi dei precedenti capitoli della serie. Nel cast ci saranno anche Joshua Jackson e Sadie Stanley.

Al momento la trama di The Karate Kid è ancora nascosta. Voci precedenti indicavano che la storia si concentrerà su un adolescente cinese-americano che cresce attraverso l’arte del karate, con l’aiuto di un maestro. Analogamente al riavvio di The Karate Kid del 2010, il film Karate Kid del 2024 non sarà un remake esatto del film originale del 1984, ma piuttosto prenderà in prestito la struttura generale della trama e i temi.

Macchio riprenderà il ruolo di Daniel LaRusso, che ha interpretato nella trilogia cinematografica originale di Karate Kid iniziata nel 1984 e ripreso nella serie Cobra Kai di Netflix, che ha da poco annunciato la sua sesta e ultima stagione. Chan tornerà nel ruolo di Mr. Han, un maestro di kung fu ispirato al personaggio del Maestro Miyagi, che ha allenato Dre Parker di Jaden Smith nel film remake del 2010.

Ming-Na Wen interpreta Fennec Shand nella serie Disney+ The Book of Boba Fett, uno spin-off di The Mandalorian, ed è stata recentemente vista nella seconda stagione di Hacks della HBO. È stata premiata come Leggenda Disney nel 2019 per il suo lavoro in numerosi progetti Disney, tra cui Mulan, Marvel’s Agents of Shield e The Joy Luck Club. Ming-Na Wen ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel maggio 2023.