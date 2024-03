Léa Seydoux è una delle attrici di punta del suo paese d’origine, la Francia, ma nel tempo è passata con successo anche a Hollywood in franchise come James Bond (“Spectre” e “No Time To Die“) e “Dune” (dove ricopre il ruolo di Lady Margot Fenring). Ma la Seydoux ha recentemente dichiarato ad Harper’s Bazaar U.K. che trova molto più facile essere un’attrice in Europa che non in America.”L’industria americana, la trovo dura nei confronti delle donne“, ha detto la Seydoux. “Per le donne è difficile invecchiare. Non voglio avere paura di non essere desiderabile o di perdere il mio contratto. In America è una questione economica, e quando diventa una questione di soldi si perde la libertà”.

“Non mi sento a mio agio con il fatto che si debbano spuntare tutte le caselle. Essere una donna sullo schermo è più facile in Europa“. “Ho più libertà perché sono un’attrice europea, il che mi si addice“, ha continuato la Seydoux. “Non cerco di essere popolare, cerco solo di divertirmi. In America devi conformarti. Ma non voglio adattarmi al sistema, voglio che il sistema si adatti a me!“. Léa Seydoux ha anche aggiunto che “è difficile per una persona che non è totalmente americana essere protagonista di un film di Hollywood” e che lei “prende quello che trova” in termini di ruoli nei grandi film dello studio.

L’attrice non rigetta però del tutto il suo lavoro negli Stati Uniti e aveva comunque dichiarato a IndieWire nel 2022 che uno dei motivi per cui le è piaciuto venire a Hollywood a fare film è perché “sento che in America le persone hanno più immaginazione“. “Mi sono stati offerti film molto, molto lontani da quello che ho fatto e ho pensato: “Oh. Interessante”. Mi piace sentire che posso adattarmi. Per me, questo è molto esotico“, ha aggiunto all’epoca. “Faccio i film che vorrei vedere. È l’unico modo che scelgo“. Attualmente, Léa Seydoux è al cinema con Dune – Parte Due (qui la nostra recensione).