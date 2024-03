In una recente intervista con NME, durante la promozione di Dune – Parte Due (qui la nostra recensione), Timothée Chalamet ha dichiarato di volere che l’Elvis Presley di Austin Butler (visto in Elvis) appaia nel prossimo film di James Mangold su Bob Dylan, A Complete Unknown, dove Chalamet sarà chiamato ad interpretare proprio il celebre cantautore premio Nobel. “Non vedo l’ora che arrivi quel film“, ha detto Butler a proposito del progetto su Dylan. “Vorrei essere sul set tutti i giorni per vedere la magia che accade“.

“Vorrei che ci fossi anche tu!“. Ha risposto Chalamet. “C’è un personaggio di Elvis nel biopic su Johnny Cash [Quando l’amore brucia l’anima, con Joaquin Phoenix]. È davvero breve, molto breve, ma desideravo che potessimo creare un Musical Cinematic Universe“. “Ho scrutato il cervello di Austin senza sosta, ma mi sento – lasciamo che il mio film esca prima di essere così fortunato da essere incluso con Austin, ha fatto un lavoro così fenomenale“, ha poi detto Chalamet, quando gli è stato chiesto se lui e Butler hanno avuto conversazioni l’uno con l’altro sull’interpretazione di leggende della musica.

“Ma mi sento orgoglioso anche di questo, perché sono due artisti che – non posso parlare dal punto di vista di Elvis, ma nel profondo della tradizione Bob Dylan aveva un enorme rispetto per Elvis e la Sun Records“. Chissà se un progetto di questo tipo potrebbe effettivamente prendere vita in futuro, considerando anche il successo riscontrato dai film Bohemian Rhapsody (Queen), Rocketman (Elton John) e Bob Marley – One Love (Bob Marley). Per ora, Chalamet e Butler possono essere visti mentre condividono la scena in Dune – Parte Due, attualmente in sala.

Timothée Chalamet sarà Bob Dylan in A Complete Unknown

Il biopic su Bob Dylan, intitolato A Complete Unknown, sarà diretto da James Mangold. Avrà come protagonista Timothée Chalamet nel ruolo della stella del folk e vedrà anche la partecipazione di Elle Fanning nel ruolo dell’artista e interesse amoroso di Dylan, Sylvie Russo. Edward Norton interpreterà invece il ruolo del musicista Pete Seeger. A Complete Unknown si concentrerà sui giorni di maggiore trasformazione della carriera di Dylan. Seguendo il giovane cantante folk e la sua chitarra per le strade e i palcoscenici di New York nel 1965, quando Dylan sostituì la sua acustica con un’elettrica e portò un nuovo sound nel settore.

Anche la storia d’amore tra Dylan e Russo sarà collegata al film, dato che i due erano apparentemente inseparabili durante questo periodo della loro vita e si servivano l’un l’altro come muse. Possiamo aspettarci che una buona parte del film si concentri sulla creazione e sull’uscita del quinto album di Dylan, Bringing It All Back Home, perché è stato allora è salito davvero alla ribalta con il brano classico “Like a Rolling Stone“.