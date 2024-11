Léa Seydoux: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Léa Seydoux, divenuta celebre grazie alla sua interpretazione in La vita di Adele, ha conquistato anno dopo anno sempre più riconoscimenti, dando forma ad una filmografia di tutto rispetto. Negli anni, il suo carisma e la sua bellezza le hanno permesso di ottenere sempre più ruoli di rilievo, affermandosi come una star internazionale senza eguali. Oggi l’attrice è infatti capace di destreggiarsi tra generi diversi, affermandosi ogni volta come una vera e propria forza della natura.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Léa Seydoux.

I film di Léa Seydoux

1. Ha recitato in celebri film. Léa Seydoux inizia a lavorare nel mondo della recitazione apparendo nei film Mes Copines, Une vieille maîtresse (2007), De la guerre – Della guerra (2008) e Des poupées et des anges (2008). Nel 2009 appare in un piccolo ruolo in Bastardi senza gloria, per poi recitare in Robin Hood (2010), Midnight in Paris (2011), Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011), Sister (2012). Nel 2013, l’attrice viene apprezzata grazie al suo ruolo in La vita di Adele. In seguito recita in Grand Budapest Hotel (2014), La bella e la bestia (2014), Saint Laurent (2014), The Lobster (2015), Spectre (2015), È solo la fine del mondo (2016), Kursk (2018), Roubaix, una luce nell’ombra (2019), No Time to Die (2021), France (2021) The French Dispatch (2021), Storia di mia moglie (2021), Tromperie – Inganno (2021), No Time to Die (2021), Un bel mattino (2022)

Crimes of the Future (2022) e The Beast (2023).

I film del 2024 di Léa Seydoux

Nel 2024 Léa Seydoux ha preso parte al film Dune – Parte Due, dove interpreta Lady Margot Fenring. Nello stesso anno ha poi preso parte al film Le Deuxième Acte, presentato al Festival di Cannes, dove recita accanto a Louis Garrel, Raphaël Quenard e Vincent Lindon.

Léa Seydoux ha recitato nella saga di 007

2. Léa Seydoux ha fatto il provino per il ruolo di Bond Girl da brilla. Per poco, Léa Seydoux stava rischiando di non ottenere il ruolo di Bond Girl per Spectre. Dopo la realizzazione del film, l’attrice francese ha dichiarato di aver bevuto un discreto quantitativo d’alcol prima di effettuare il provino, tanto da dimenticare alcune battute e da sbagliare la lettura del copione. La Seydoux chiese di poter tornare un altro giorno e, dopo aver dato vita ad un’ottima audizione, è riuscita ad aggiudicarsi il ruolo della dottoressa Madeleine Swann. Ha poi avuto modo di riprendere il personaggio anche nell’ultimo capitolo della saga, No Time to Die.

Léa Seydoux in Midnight in Paris

3. Ha recitato nel film di Woody Allen. Prima di diventare popolarissima a livello internazionale, la Seydoux è comparsa nel film Midnight in Paris di Woody Allen. In questo interpreta Gabrielle, la giovane che lavora in un negozio di oggetti d’antiquariato. Nel corso del film questa incrocerà in più occasioni il suo percorso con quello del protagonista, finendo col dar vita a del tenero tra di loro. Quello di Gabrielle, anche grazie all’interpretazione dell’attrice, è stato indicato come uno dei personaggi più belli di tutto il film.

Léa Seydoux in La vita di Adele

4. Si è preparata approfonditamente per il ruolo. La Seydoux aveva ottenuto la parte di Emma in La vita di Adele già ben dieci mesi prima dell’inizio delle riprese. Il regista si convinse infatti che l’attrice condivideva con il suo personaggio la bellezza, il tono della voce e l’intelligenza. Per potersi calare ulteriormente nei panni di Emma, l’attrice decise di prendere lezioni di pittura e scultura, attività praticate dal personaggio, come anche dedicarsi a numerose letture sulla filosofia. In aggiunta a ciò, lavorò anche da un punto di vista fisico per costruire la mascolinità di Emma. Seguì dunque un allenamento per acquisire massa muscolare, e guardò film di Marlon Brando e James Dean per studiare i loro atteggiamenti e la loro postura.

Léa Seydoux in The Lobster



5. Ha accettato subito di recitare nel film. Come raccontato durante un’intervista, l’attrice – che in The Lobster interpreta la leader dei solitari – ha accettato di partecipare al film prima ancora di leggere la sceneggiatura, avendo ammirato altre speculazioni assurde di Lanthimos sul linguaggio e sul comportamento umano, in particolare Dogtooth. “Mi piace lavorare con registi che hanno un loro universo. Per me il cinema è come una lingua: ognuno ha la sua forma”, ha dichiarato.

Léa Seydoux in Dune

6. È la prima attrice ad interpretare Lady Margot Fenring. Dune – Parte Due è il primo adattamento live-action di un romanzo della serie Dune a includere il personaggio di Lady Margot Fenring, che era stato escluso da Dune (1984), Dune – Il destino dell’universo (2000), I figli di Dune (2003) e Dune (2021). Elizabeth Debicki, Eva Green, Amy Adams, Natalie Dormer, Olivia Taylor Dudley e Gwyneth Paltrow sono state prese in considerazione per il ruolo prima che venisse scelta Seydoux.

Léa Seydoux ha recitato per il videogioco Death Stranding

7. Ha partecipato al celebre videogioco. Nel 2019 l’attrice ha doppiato il personaggio chiamato Fragile, a cui ha donato anche le proprie fattezze, nel videogioco Death Stranding. Oltre a lei, si ritrovano in esso le partecipazioni degli attori Norman Reedus, Margaret Qualley e Mads Mikkelsen. Seydoux ha poi confermato che riprenderà il ruolo di Fragile anche nell’annunciato sequel Death Stranding 2: On the Beach, previsto per il 2025.

Léa Seydoux, André Meyer e il figlio George Meyer

8. Léa Seydoux è una mamma amorevole. Nel gennaio del 2017, Léa Seydoux ha dato alla luce il figlio George, avuto dal compagno, anche lui francese, André Meyer. I due sono fidanzati da diversi anni e pare che la loro storia d’amore sia nata alla Mostra del Cinema di Venezia di qualche anno, precisamente nel 2013. Di loro non si sa molto, tranne che entrambi tengono molto all’educazione di loro figlio e lo accudiscono amorevolmente.

Léa Seydoux non è su Instagram

9. Non è presente sul social network. Benché esista un profilo verificato come leaseydoux_genuine, su questo si ritrova soltanto una fotografia, risalente al 2019, relativa al movimento Times Up. Su tale profilo l’attrice non ha mai postato altro, lasciando intendere il suo disinteresse nei confronti del social. È dunque possibile affermare che l’attrice non sia presente su Instagram, ma i suoi fan possono comunque ritrovare qui alcune pagine a lei dedicate con foto e video, utili per rimanere sempre aggiornati sulle sue attività.

L’età, l’altezza e il fisico di Léa Seydoux

10. Léa Seydoux è nata il 1 luglio 1985 a Passy, Parigi, Francia. L’attrice è alta complessivamente 1,68 metri. Considerata un’icona di bellezza, l’attrice lavorato anche come modella per numerose riviste e marchi, ma si vede “sempre come un’attrice”. Ha poi dimostrato di non avere problemi nel recitare nuda, dimostrando grande padronanza del proprio fisico.

