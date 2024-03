Dopo l’annuncio di un film di Legend of Zelda in live-action a novembre, il regista Wes Ball ha chiarito di essere molto serio sul progetto.

Secondo il commento di Wes Ball qui sotto, i fan del longevo gioco di Nintendo non devono aspettarsi un film d’azione campagnolo.

Wes Ball ha dichiarato: “Ho un’idea fantastica. Ci ho pensato a lungo, a quanto sarebbe bello un film di Zelda… Voglio esaudire i più grandi desideri delle persone. So che questo franchise [di Zelda] è importante per la gente e voglio che sia un film serio. Un film vero che possa dare alle persone una via di fuga. È questa la cosa che voglio cercare di creare: deve sembrare qualcosa di reale. Qualcosa di serio e di bello, ma anche divertente e stravagante”.

Dopo il fallimento del film di Super Mario Bros. del 1993, interpretato da Bob Hoskins e John Leguizamo, Nintendo ha (giustamente) evitato Hollywood per diversi decenni.

Ma nel 2023 Nintendo ha realizzato un film d’animazione di Super Mario Bros. con un budget di produzione di 100 milioni di dollari, guadagnando 1,362 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Dopo questo enorme successo al botteghino, lo sviluppatore di videogiochi non vuole solo dominare il genere dei film d’animazione, visto che Legend of Zelda sarà un adattamento live-action.

In precedenza, Ball ha dichiarato che la sua ambizione per il progetto è quella di creare un film live-action sullo stile dello Studio Ghibli.

Descrivendo la sua visione del film, il regista di Maze Runner ha dichiarato: “Questo fantastico film d’avventura che non è come Il Signore degli Anelli, è una cosa a sé. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un Miyazaki in live-action. Mi piacerebbe vedere qualcosa di simile per la meraviglia e l’eccentricità che lui mette nelle cose“.

Cosa sappiamo del film su Legend of Zelda

Nintendo e Sony stanno co-producendo il film Legend of Zelda, mentre Derek Connolly si occuperà della sceneggiatura. Tuttavia, già a dicembre, il regista di Il Regno del Pianeta delle Scimmie aveva avvertito che il film live-action di Legend of Zelda è ancora in fase di sviluppo e che non sa se sarà il prossimo film che girerà.

“Stiamo lavorando alla sceneggiatura e se sarà il prossimo film o no, è difficile dirlo con precisione. Ma certamente il piano è quello di riposare un po’ dopo la fine di Apes, per poi tuffarci in [Zelda] e sperare di dare ai fan quello che sperano, e anche di invitare nuove persone. Credo che il desiderio di Nintendo sia quello di far conoscere alle persone questo mondo che esiste ormai da 40 anni“.

Il franchise di Legend of Zelda è incentrato principalmente su Link, un giovane hyliano scelto dal destino per difendere la terra di Hyrule dal malvagio mago Ganon. Zelda, la principessa di Hyrule, è un’astuta e forte giovane monarca che possiede la Triforza della Saggezza, una delle tre grandi reliquie sacre.

Il conflitto fondamentale della storia è la continua lotta tra Link e Ganon per il possesso della Triforza e di altre sacre reliquie. Ganon intende usare il loro potere per controllare Hyrule, ma Link lavora spesso con Zelda per proteggere la terra e la sua gente.