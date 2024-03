L’anno scorso, la società di investimento del miliardario Nelson Peltz, Trian Partners, ha utilizzato la sua partecipazione di 2,5 miliardi di dollari nella Disney per lanciare una battaglia per la delega al fine di imporre il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della società.

In seguito hanno rinunciato a questa battaglia, ma ora sono di nuovo sul piede di guerra.

Peltz è stato molto critico nei confronti dell’acquisizione da 71 miliardi di dollari della 21st Century Fox da parte della Disney e del debito che ha ha provocato alla Disney, ed è il primo a sottolineare i recenti problemi finanziari dello studio.

Negli ultimi due anni, questo si è aggiunto alle considerevoli perdite accumulate dalla sale e nello streaming, con marchi come Marvel e Pixar che faticano ad avere lo stesso impatto di un tempo.

Parlando con il Financial Times, Nelson Peltz – che sta nuovamente facendo campagna per ottenere un posto nel consiglio di amministrazione e ora detiene una quota di circa 3,5 miliardi di dollari – ha dichiarato: “Disney è stupida perché non sto cercando di licenziare [l’amministratore delegato] Bob Iger, voglio aiutarlo. Non licenziamo gli amministratori delegati“.

La Disney non vuole che Nelson Peltz o i suoi seguaci facciano parte del consiglio di amministrazione e sostiene che non sia riuscito a “presentare una sola idea strategica” per risollevare le cose.

L’insinuazione sembra essere che Peltz sia interessato solo ad aumentare i profitti per gli investitori, anche se ciò va a scapito della produzione creativa della Disney. Durante l’intervista, il sito ha messo alla berlina l’apparente mancanza di idee di Nelson Peltz, spingendo l’uomo d’affari a prendere di mira le recenti uscite della Disney.

“Dicono che non sappiamo nulla del mondo del cinema – non pretendiamo di saperlo – ma non credo che lo sappiano, con cinque grandi sconfitte di fila. Hanno perso il primo posto nell’animazione, hanno perso il primo posto nei lungometraggi. Forse è ora di cambiare il management di queste divisioni“.

Quindi, qualcuno che non sa nulla del mondo del cinema vuole fare dei cambiamenti radicali, ma questo si estenderà al licenziamento del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che è l’artefice di un decennio di successi con il Marvel Cinematic Universe?

“Non sono pronto a dirlo, ma metto in dubbio il suo operato“, dice Peltz a proposito dell’uomo che ha supervisionato un franchise da 30 miliardi di dollari dal suo lancio nel 2008. In definitiva, sembra che ritenga che la Disney (e la Marvel) abbiano esagerato. “La gente va a vedere un film o uno spettacolo per essere intrattenuta“, dice Peltz.

“Non va per ricevere un messaggio. Perché devo avere una Marvel tutta al femminile? Non che io abbia qualcosa contro le donne, ma perché devo farlo? Perché non posso avere una Marvel che sia entrambe le cose? Perché ho bisogno di un cast tutto nero?“.

Questi commenti sembrano riferirsi a The Marvels e Black Panther; quest’ultimo ha incassato più di un miliardo di dollari e si è guadagnato una nomination agli Oscar.

Riecheggiano molto i pensieri di Ike Perlummter della Marvel, il dirigente che avrebbe impedito a Kevin Feige di realizzare film che ruotano attorno a personaggi non bianchi.

Interpellato su queste osservazioni di Peltz, un portavoce della Disney ha risposto: “Questo è esattamente il motivo per cui Nelson Peltz non dovrebbe essere vicino a una società guidata dalla creatività“.