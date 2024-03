L’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema e nella televisione è diventato un argomento scottante negli ultimi tempi e tutti i registi o gli studios che decidono di utilizzare questa tecnologia rischiano di subire un forte contraccolpo da parte di coloro che ritengono che non abbia posto nel settore e che stia rubando il lavoro agli artisti veri e propri. Recentemente è emerso che il nuovo film horror Late Night With the Devil include arte generata dall’intelligenza artificiale e i registi Cameron e Colin Cairnes hanno risposto rilasciando una dichiarazione (via Variety).

“In collaborazione con il nostro straordinario team di grafica e design di produzione, che ha lavorato instancabilmente per dare a questo film l’estetica anni ’70 che avevamo sempre immaginato, abbiamo sperimentato l’IA per tre immagini fisse che abbiamo modificato ulteriormente e che alla fine sono apparse come brevissimi intermezzi nel film. Ci sentiamo incredibilmente fortunati ad aver avuto un cast, una troupe e un team di produzione così talentuosi e appassionati che hanno fatto di tutto per dare vita a questo film. Non vediamo l’ora che tutti lo vedano di persona questo fine settimana“.

Mentre molti sono rimasti favorevoli al film indipendente Late Night With the Devil, altri invitano a boicottare Late Night With the Devil e ritengono che il fatto di dare il via libera anche a casi apparentemente minori di utilizzo dell’intelligenza artificiale sia un terreno scivoloso.

La star David Dastmalchian è stata interpellata sulla controversia dell’IA durante una recente intervista e, pur rimanendo al fianco dei registi, riconosce che la conversazione sull’IA è “importante da fare“.

Late Night With the Devil ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte della critica e attualmente si trova al 97% su Rotten Tomatoes. Questo sicuramente attirerà il pubblico in sala, ma sarà interessante vedere se la controversia sull’IA avrà un impatto sulla vendita dei biglietti.

L’attore di Suicide Squad interpreta Jack Delroy, conduttore di un fittizio varietà e talk show notturno degli anni ’70 intitolato Night Owls with Jack Delroy.

“Il film sostiene di essere derivato da un nastro master riscoperto di un episodio della sesta stagione dello show, trasmesso ad Halloween del 1977. Durante questa trasmissione televisiva in diretta, si scatena il caos quando Delroy intervista una parapsicologa (Laura Gordon) e il soggetto del suo recente libro, una giovane adolescente (Ingrid Torelli) che è stata l’unica sopravvissuta al suicidio di massa di una chiesa satanica“.