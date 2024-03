I Marvel Studios stanno cercando di tornare a un assetto che permetterà loro di raccontare storie rilevanti e interessanti per il pubblico. Nel 2024, ad esempio, questo sforzo si traduce nell’uscita di un solo film per il cinema d di due serie tv per Disney+.

La conclusione di Infinity Saga di enorme successo ha coinciso con il lancio di Disney+ e ai Marvel Studios è stato assegnato il compito di sviluppare un’intera serie di progetti per attirare abbonati alla piattaforma di streaming. L’impegno era enorme e di conseguenza la connettività tra film e programmi TV ne ha sofferto. In definitiva, il problema di aumentare la quantità ha avuto ricadute sulla qualità, come spesso accade.

Nel futuro prossimo, Daniel Richtman afferma che i Marvel Studios sposteranno la loro offerta sul piccolo schermo verso storie quasi esclusivamente “di strada” come è stato Echo e come sarà Daredevil: Born Again. Ci saranno alcune eccezioni, inclusi i programmi TV Wiccan e Vision Quest che sono già in fase di sviluppo.

In altre sedi, lo scooper sostiene che anche quando la saga del Multiverso si concluderà con Avengers: Secret Wars, il Multiverso Marvel continuerà a vivere. Richtman non ha condiviso molti dettagli aggiuntivi ma ha affermato che “Sony è la causa“. Immaginiamo che questo abbia qualcosa a che fare con Spider-Verse, e i futuri crossover con Spider-Men in live action e la sua lista di film Marvel.

“Ci sono state alcune delusioni. Avremmo voluto che alcune delle nostre uscite più recenti funzionassero meglio”, ha detto in precedenza il CEO della Disney, Bob Iger, a proposito dei fallimenti dei Marvel Studios. “È riflessivo e non un problema dal punto di vista del personale, ma penso che, nel nostro zelo di far crescere i nostri contenuti in modo significativo per servire principalmente le nostre offerte di streaming, abbiamo finito per tassare le persone ben oltre, in termini di tempo e concentrazione, oltre il punto in cui erano stati.” “La Marvel ne è un ottimo esempio”, ha aggiunto.

“Non erano nel business televisivo a un livello significativo. Non solo hanno aumentato la produzione cinematografica, ma hanno finito per realizzare una serie di serie televisive e, francamente, ciò diluiva la concentrazione e l’attenzione. Questo è, credo, di motivo del calo più di ogni altra cosa.”