Subito dopo l’annuncio del nuovo titolo e dell’inizio delle riprese per Superman di James Gunn, Edi Gathegi, attore che interpreterà Mister Terrific nel primo film DCU ha condiviso sui suoi canali social una sua immagine in cui mostra l’impressionante trasformazione fisica necessaria per interpretare il personaggio dei fumetti.

“Quattro mesi e mezzo fa mi riferivo affettuosamente a me stesso come un pasticcione”, dice Edi Gathegi nel post: “Portavo molto dolore, in parte sotto forma di sacche di grasso sottocutaneo nella parte centrale ed ero probabilmente nella peggiore forma della mia vita. Poi Dod mi ha lanciato una sfida che mi avrebbe costretto a tornare alle mie passioni.” “Sono orgoglioso di dove siamo oggi e niente di tutto ciò sarebbe possibile senza il Michelangelo del fitness Paolo Mascitti e il supporto della mia oca @adriana_ptk che con pazienza e prospettiva ha accettato anche la missione che ci è stata affidata”, ha concluso Gathegi. “Mr. Terrific a rapporto in servizio. Chi sarà il prossimo?”.

Anche se Mister Terrific è forse meglio conosciuto per la sua intelligenza, non è un tipo che si tira indietro in una rissa, quindi l’attore che ha scelto di mettersi in forma per il ruolo ha decisamente il suo senso. Quando è stato scelto per il film l’anno scorso, Gathegi ha condiviso una breve dichiarazione in cui condivideva la sua eccitazione nell’interpretare il personaggio. “Sono molto grato che un maestro narratore mi abbia invitato a contribuire a una proprietà iconica e a questa conversazione artistica”, ha detto. Ecco la sua strasformazione:

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.