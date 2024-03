Consoliamoci, nemmeno Michael Keaton che lo ha interpretato ha capito il senso del suo cameo in Morbius. Abbiamo visto Keaton interpretare l’Avvoltoio nel film SONY con protagonista Jared Leto, ma quel collegamento con l’universo di Spider-Man non ha ancora portato dei frutti.

Ora, anche Michael Keaton ha commentato il suo controverso cameo dell’Avvoltoio in Morbius. L’attore è apparso per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: Homecoming del 2017. Successivamente, il personaggio è apparso di nuovo in Morbius, un film all’interno dell’universo Spider-Man di Sony, per un cameo che ha anticipato un ritorno del personaggio nei futuri film Marvel.

Nel podcast Happy Sad Confused, Keaton ha rivelato di essere confuso quanto il pubblico riguardo al suo cameo di Avvoltoio in Morbius. L’attore ha detto: “No, nessuna idea. Nessuno. Zero”, quando gli è stato chiesto se sapeva cosa stava succedendo durante la scena che ha girato. L’Avvoltoio di Keaton è apparso nella scena post-credits di Morbius, come se fosse un’anticipazione di un futuro progetto di squadra presso Sony. Tuttavia, non c’era alcuna spiegazione del motivo per cui il personaggio fosse apparso nella SSU. Controlla la citazione completa qui sotto:

“No, non ne ho idea. Nessuna. Zero. Voglio dire, hanno detto ‘Okay’… e anche loro non sono riusciti a spiegarlo del tutto. Hanno detto: ‘Guarda, lascia che te lo dica’, e io ho risposto: “Non so davvero di cosa stai parlando e nemmeno chi siano alcune di queste persone”, e lui ha detto: “Okay, lasciami spiegare”, ma era complicato perché, ovviamente, stavano guardando in fondo alla strada…”.