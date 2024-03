Leighton Meester sarà la protagonista di Good Cop/Bad Cop, una coproduzione drammatica procedurale tra The CW, The Roku Channel e l’australiano Stan.

Creata da John Quaintance (Reboot, Will & Grace), la serie di otto episodi è incentrata su Lou (Leighton Meester) e Henry (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Luke Cook), “una strana coppia, sorella e fratello, che si trova in una piccola squadra di detective della Polizia del Pacifico nord-occidentale”, secondo la sinossi ufficiale. “Devono fare i conti con residenti pittoreschi, una grave mancanza di risorse e la loro complicata dinamica tra loro e con il loro capo della polizia, Big Hank ( Clancy Brown di Dexter: New Blood ), che guarda caso è il loro padre.”

Good Cop/Bad Cop proviene dalla Future Shack Entertainment e dalla Jungle Entertainment di Jeff Wachtel e le riprese inizieranno più tardi questa primavera nel Queensland, in Australia, per una première nel 2025 su The CW. Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming su The Roku Channel negli Stati Uniti e Stan in Australia. Al momento non ha una pianificazione in ITALIA.