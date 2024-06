Paramount arruola uno sceneggiatore per il prossimo film crossover tra Transformers e G.I. Joe

Transformers: Rise of the Beasts si concludeva con il Noah di Anthony Ramos che, dopo aver salvato la situazione, si presentava a un colloquio di lavoro per quello che pensava fosse un semplice lavoro di sicurezza.

L’intervistatore sapeva in qualche modo che aveva salvato il mondo e, dopo aver ringraziato Noah per il suo servizio, gli rivelava che era giunto il momento di farsi avanti e unirsi al suo gruppo. Perché? Perché sono nel bel mezzo di una guerra. A questo punto, il misterioso agente Burk di Michael Kelly consegna a Noah un biglietto da visita e sposta una targa sul muro per rivelare la sua base segreta.

Insieme al protagonista del film, abbiamo poi appreso che il biglietto era blasonato con la semplice scritta “G.I. Joe“.

Dopo aver preparato il terreno per l’atteso film crossover Transformers/G.I. Joe, i fan non vedono l’ora di vederlo prendere forma. Il regista di Rise of the Beasts, Steven Caple Jr., era stato brevemente invitato a dirigere il film, ma ora non è più in lizza e, fino a questo momento, non si è ancora parlato di uno sceneggiatore.

The Hollywood Reporter ci informa che Derek Connolly è stato ingaggiato dalla Paramount Pictures per scrivere la sceneggiatura del film, ancora senza titolo.

Connolly è noto per essere un frequente collaboratore del regista Colin Trevorrow e per aver scritto le sceneggiature di Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom. Connolly ha collaborato con Safety Not Guaranteed e ha lavorato anche per Kong: Skull Island, Star Wars: The Rise of Skywalker e Detective Pikachu. Recentemente ha lavorato alla sceneggiatura di The Legend of Zelda per il regista Wes Ball e la Sony Pictures.

La star di Avengers: Endgame, Chris Hemsworth, è già in lizza per il ruolo di protagonista, anche se i commenti del produttore di Transformers e G.I. Joe, Lorenzo Di Bonaventura, hanno indotto i fan a moderare le aspettative su come sarà esattamente questo crossover.

“Non considero le cose come un universo, ma come una storia e [i Joe] saranno parte della storia. Penso anche che il termine ‘crossover’ significhi cose diverse per persone diverse. Per me i Joe, chiunque essi siano, entrano nel mondo dei Transformers, non uniscono i due mondi“.

“Il piano è di fare alla fine [un crossover]. Ma, per il prossimo film, saranno i Joe a entrare in scena per qualsiasi cosa il finale di Rise of the Beasts ci abbia fatto credere che sia possibile“.

“Oh, interagiranno. Non abbiamo ancora sviluppato una sceneggiatura, però. Quello che posso dire è che, proprio come facciamo con tutti gli altri film, sarà una squadra di Transformers e umani a combattere la battaglia. I Joe ne faranno parte“. Il film Transformers/G.I. Joe, ancora senza titolo, non ha una data di uscita confermata.