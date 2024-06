Un rapporto rileva che il pubblico della Marvel è molto più giovane e meno maschile di quello di STAR WARS

Si parla molto delle fanbase, sia da parte di chi ne fa parte sia da parte di chi le osserva dall’esterno. Che siate fan sfegatati della Marvel, pazzi per Star Wars, appassionati di sport o persino di Swiftie, saprete che ogni fanbase è composta da persone molto diverse tra loro.

The Wrap ha recentemente analizzato i dati demografici di due di questi: Marvel e Star Wars (in particolare per quanto riguarda le loro serie televisive e i loro film).

Secondo la rivista, “ad alto livello, il pubblico di Star Wars e quello della Marvel sono entrambi di sesso maschile” e “solo una manciata di titoli Marvel ha un pubblico più femminile”.

Tuttavia, si dice che Star Wars sia di gran lunga più maschile, con una “quota di pubblico maschile pari o superiore al 70%”. Ha anche un pubblico più anziano, probabilmente a causa dell’uscita della trilogia originale. Infatti, oltre il 60% dei fan di Star Wars ha più di 30 anni.

A dimostrazione del fatto che non esiste necessariamente un modo sicuro per attrarre un pubblico specifico, c’è quanto segue:

Tre serie Marvel sono riuscite a fare breccia nel pubblico femminile: “Marvel’s Agent Carter”, “Marvel’s Jessica Jones” e “Loki“. In particolare, ‘Agent Carter‘, con la sua forte protagonista femminile e la fusione dei generi del supereroe e del dramma storico, ha conquistato le spettatrici, che rappresentano oltre il 60% del pubblico di questo show”.

“Tuttavia, per fare breccia nel pubblico femminile non è sufficiente scegliere una protagonista femminile. Se guardiamo al franchise di Star Wars, ‘The Mandalorian‘ ha avuto il maggior successo nell’espandersi oltre la fanbase maschile del franchise (piuttosto che ‘Ahsoka‘, per esempio). Al contrario, nell’universo Marvel, ‘Echo‘ ha una protagonista femminile ma uno dei pubblici più maschilisti (>80%)”.

Come si può notare, le serie televisive con protagoniste le donne non attraggono necessariamente un pubblico femminile, rendendo difficile per i Marvel Studios e Lucasfilm attirare un pubblico molto più ampio, vario e diversificato.

Il rapporto sembra anche suggerire che il franchise di Star Wars stia lottando per attirare gli spettatori più giovani. Il fatto che non ci sia un nuovo film ambientato nella Galassia lontana, lontana da cinque anni e più non aiuta; per quanto riguarda gli show televisivi Disney+ di Lucasfilm, a parte The Acolyte, rimangono in gran parte legati a una trilogia uscita decenni fa.

È difficile stabilire se statistiche come queste abbiano un grande significato nel grande schema delle cose, anche se sembrano suggerire che sia Marvel che Star Wars stanno lottando per creare nuovi fan.