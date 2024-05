Peter Weir riceverà il Leone d’Oro alla carriera a Venezia 81

Il Festival del Cinema di Venezia onorerà il regista e sceneggiatore australiano Peter Weir – i cui lavori comprendono L’Attimo Fuggente, The Truman Show e Master and Commander: Sfida ai confini del mare – con il Leone d’Oro 2024 alla carriera.

“Con un totale di soli tredici film diretti nel corso di quarant’anni, Peter Weir si è assicurato un posto nel firmamento dei grandi registi del cinema moderno”, ha dichiarato il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera e aggiunge che Weir si è affermato alla fine degli anni ’70 come protagonista della rinascita del cinema australiano grazie a due film: Le auto che mangiarono Parigi (1974) e il classico cult Picnic at Hang Rock ( 1975). Il successo internazionale dei due film successivi, “Gallipoli” e “Un anno vissuto pericolosamente”, ha poi “aperto le porte di Hollywood”. “Weir unisce riflessioni su temi personali e necessità di raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile”, ha continuato Barbera.

Ha inoltre osservato che “Weir ha rafforzato il proprio ruolo nell’establishment di Hollywood, pur mantenendo le distanze dall’industria cinematografica americana. “Witness”, “Mosquito Coast”, “Dead Poet Society”, “Fearless”, “The Truman Show” e “Master and Commander” sono le tappe principali di una carriera artistica che ha conservato la sua integrità di fondo nel profondo del successo commerciale dei film che ha realizzato”, ha concluso il dirigente di Venezia.

L’Attimo Fuggente e The Truman Show sono stati presentati in anteprima mondiale a Venezia. Weir ha commentato: “La Mostra del Cinema di Venezia e il suo Leone d’Oro fanno parte del folklore del nostro mestiere. Essere scelto come destinatario del lavoro di una vita come regista è un onore considerevole”. L’81a edizione di Venezia si svolgerà dal 28 agosto al 28 settembre 7.