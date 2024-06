Robert Downey Jr. si è riscoperto “sorprendentemente disponibile” a riprendere il ruolo di Tony Stark

Robert Downey Jr. ha interpretato per la prima volta Tony Stark in Iron man del 2008, un film che quest’anno compie 16 anni. Ha poi continuato a riprendere il ruolo in diversi film del MCU, salutando infine il Vendicatore con L’Armatura in Avengers: Endgame del 2019.

Sono passati cinque anni da quando l’attore ha schioccato le dita e ha detto addio al ruolo. Da allora, Downey ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Oppenheimer e tutti gli occhi sono puntati su ciò che farà dopo.

Sorprendentemente, sembra che un ritorno nel MCU sia da qualche parte nella sua lista dei desideri (e questi commenti arrivano poche ore dopo che anche l’attore di Occhio di Falco Jeremy Renner ha espresso interesse a riunirsi con i suoi compagni Vendicatori originali).

In occasione della nuova stagione di Actors on Actors con Jodie Foster per Variety, a Robert Downey Jr. è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l’idea di diventare di nuovo Tony Stark. “È semplicemente nel mio DNA. Probabilmente il personaggio più simile a me che abbia mai interpretato, anche se è molto più figo di me”, ha risposto l’attore. “Sono diventato sorprendentemente aperto all’idea. Tra ‘Nyad’ e [‘Night Country’] e, per me, ‘Oppenheimer’ e poi ‘Sympathizer’, è davvero pazzesco perché stiamo piuttosto bene. Stavo guardando effettivamente le foto che ci stavano scattando: “Sembriamo ancora a posto?” Dico: “Stiamo piuttosto bene”.

È stato precedentemente riferito che il malvagio Iron Man della Terra-838 verrà sulla Terra-616 in cerca di vendetta per quello che è successo agli Illuminati e questo potrebbe essere un modo per inserire nuovamente Tony Stark nella storia. Resta da vedere se questo sia il piano, soprattutto con i prossimi film dei Vendicatori probabilmente in uno stato di cambiamento.