Saga del Multiverso: Kevin Feige vuole di nuovo gli Original Six? Ecco cosa ne pensa Jeremy Renner

Dato che la Saga del Multiverso non è riuscita a connettersi con il pubblico nel modo sperato dai Marvel Studios, nessuno di noi è rimasto sorpreso nell’apprendere che Kevin Feige sta pensando di rimettere insieme i sei Vendicatori originali.

La Infinity Saga è stata costruita attorno a Capitan America, Iron Man, Thor, Occhio di Falco, Vedova Nera e Hulk. Anche se alcuni di loro sarebbero quasi certamente varianti, riproporre quella squadra è sicuramente un modo per riportare le persone nei cinema per i prossimi film degli Avengers.

Parlando con Josh Horowitz, alla star di Occhio di Falco, Jeremy Renner, è stato chiesto cosa pensasse di rimettere insieme la banda. “Forse se passa abbastanza tempo, giusto? Penso che a questo punto sia così, ma qual è lo scopo della narrazione [e] della storia?” si chiede l’attore. “Questi sono personaggi amati. Abbiamo trascorso 23 film insieme essenzialmente come collettivo. Qual è il motivo? Qual è la storia? Devi fare altro dopo? Come risolverai questo problema? Ho dei sentimenti al riguardo. Penso che tutti li abbiano. Penso che i ragazzi che sono morti abbiano dei sentimenti al riguardo.”

E mentre Renner crede che ci debba essere una buona ragione per rimontare la versione originale degli Eroi più potenti della Terra, è chiaramente d’accordo con l’idea di riunirsi con loro. “No, no, non ho mai chiesto di essere ucciso”, ammette Jeremy Renner. “Cose come [un film di squadra] sono sempre interessanti ed emozionanti. Potresti coinvolgere così tante persone solo per quello. L’atmosfera di Mr e Mrs Smith sarebbe piuttosto interessante. Qual è l’idea di mettere insieme The Avengers? Come e perché? Qual è lo scopo?”

Per quanto riguarda la questione se sa qualcosa di Secret Wars, ha aggiunto. “Non so cosa sia. Sono sempre d’accordo, amico. Penso che sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico. Mi piacerebbe stare di nuovo con tutti.”