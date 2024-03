In un’intervista in podcast Talking Pictures, la regista Patty Jenkins ha dichiarato di essere tornata a lavorare al film Rogue Squadron, appartenente all’universo di Star Wars ma fino ad oggi noto per essere stato cancellato. Il progetto era stato annunciato come un film di che avrebbe seguito una squadra di piloti di X-wing e sarebbe dovuto uscire dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Tuttavia, la data di uscita prevista per il dicembre 2023 è passata e il titolo non è stato incluso nemmeno nell’elenco dei prossimi film di Star Wars annunciato alla Star Wars Celebration 2023. Tutti gli indizi indicavano dunque che il progetto era stato cancellato, ma, secondo la regista, non è così.

Jenkins ha rivelato che attualmente “deve” una bozza del film a Star Wars. Questo suggerisce non solo che Rogue Squadron è ancora potenzialmente in arrivo in futuro, ma anche che si stanno facendo progressi. Ecco quanto dichiarato dalla Jenkins: “Quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3, pensavo che magari sarei tornata su Star Wars dopo quello. Abbiamo fatto un accordo di quel tipo, l’abbiamo avviato, ma pensavo che avrei fatto Wonder Woman prima. […] Quello non si è più concretizzato, così la Lucasfilm e io ci siamo detti: dobbiamo dare concretezza a quest’accordo. E l’abbiamo fatto appena prima degli scioperi“.

“Ora devo produrre una stesura del film e vedere cosa succede. Chi lo sa? Hanno altri registi che stanno lavorando, al momento io sono tornata su Rogue Squaron e vedremo cosa succederà. Dobbiamo sviluppare qualcosa che renda molto contenti entrambi. Star Wars è bellissimo, sono bellissime le emozioni che suscita, i temi che mette in gioco, specialmente nel momento in cui siamo. Star Wars arrivava dalla Seconda Guerra Mondiale, no? Nasce da una metafora, parli con metafore, mi spiego? Ho sempre voluto fare un film sui piloti militari. È un mio sogno“, ha concluso la regista.

Cosa è successo al Rogue Squadron di Patty Jenkins?

Nel gennaio del 2021 era stato riportato da Patty Jenkins che il trattamento della storia per Rogue Squadron era quasi completo. Il film avrebbe dovuto essere incentrato su una nuova generazione di piloti di caccia stellari che si guadagnano le ali e rischiano la vita in un’avventura da brivido ad alta velocità che spinge i confini e sposta la saga nell’era futura della galassia. Uno spin-off, dunque, la cui uscita in sala era fissata al dicembre 2023, ma nel settembre 2022 la Disney ha rimosso il film dal suo programma di uscita, lasciando in sospeso il suo destino.

Secondo un rapporto datato all’anno precedente, la Jenkins e la Lucasfilm non sono stati in grado di arrivare ad un accordo su una sceneggiatura per il suo film in programma Rogue Squadron, con la regista che Jenkins ha poi virato su altri progetti che aveva pianificato, incluso l’attesissimo Wonder Woman 3 a Warner Bros Discovery. Quando poi anche quest’ultimo progetto è stato cancellato, la regista si è ritrovata apparentemente senza progetti tra le mani. Ora, però, dalle sue parole si evince che Rogue Squadron non è mai stato realmente cancellato e che potrebbe in futuro arrivare sul grande schermo.