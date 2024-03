Lionsgate ha diffuso il primo trailer di The Crow, il nuovo adattamento del graphin novel di James O’Barr, diretto da Rupert Sanders e con protagonisti Bill Skarsgård e FKA Twigs.

Le prime immagini del film avevano generato parecchie polemiche, dal momento che il look del protagonista è molto diverso rispetto a quello che nel 1994 era stato adottato da Brandon Lee che insieme a Alex Projas aveva portato sul grande schermo la storia di Eric Draven. Le immagini del trailer mostrano chiaramente che si tratta di una rilettura molto diversa del fumetto originale, che forse potrebbe essere più adatta al pubblico di oggi.

Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il Cacciatore e Ghost in the Shell, firma la regia del film che, come detto, sarà un nuovo adattamento della graphic novel gotica e non un remake del film del 1993 divenuto tristemente famoso per essere stato l’ultimo di Brandon Lee, morto tragicamente proprio durante le riprese.

Molti ritengono che quel film diretto da Alex Proyas abbia svolto un lavoro perfetto di adattamento della storia e, a questo proposito, il 7 maggio il film uscirà per la prima volta in 4K Ultra HD e in Steelbook. The Crow sarà interpretato anche da Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger in ruoli non rivelati. Zach Baylin e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura.

The Crow uscirà il 7 giugno di quest’anno negli USA. La sinossi recita: “Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del passato oscuro di lei li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric parte alla ricerca di una spietata vendetta sui loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per mettere a posto le cose sbagliate“.