Scream VII: i primi dettagli parlano di una “questione di famiglia”

Scream VII si preannuncia come un affare di famiglia. Sono emersi nuovi dettagli sulla trama del sequel meta-slasher, rivelando che la famiglia di Sidney Prescott sarà l’obiettivo principale di Ghostface.

Secondo l’insider Daniel Richtman (via X), “Stanno cercando di scegliere i due figli di Sid. Sembra che il film si concentrerà sulla famiglia di Sid poiché tutti e 4 (lei, suo marito e i 2 figli) sono elencati come protagonisti.” Questi dettagli della trama sembrano confermare che Scream VII non presenterà nessuno dei personaggi introdotti nei sequel Scream (2022) e Scream VI (2023), in particolare i Core Four. Invece, il franchise si concentrerà nuovamente sulla protagonista originale, Sidney Prescott, con Neve Campbell che tornerà nel ruolo dopo che il personaggio era assente da Scream VI.

Mentre Campbell è finora l’unico nome ufficialmente collegato a Scream VII, secondo quanto riferito, anche i veterani del franchise Courteney Cox e Patrick Dempsey sarebbero in trattative per tornare. La Cox, che è l’unico attore oltre al doppiatore di Ghostface Roger L. Jackson ad apparire in tutti e sei gli episodi di Scream, riprenderebbe il ruolo della giornalista Gale Weathers, mentre Dempsey tornerebbe nei panni del detective Mark Kincaid, apparso in Scream 3 (2000). Nei due precedenti film di Scream, è stato rivelato che Sidney aveva ripreso la sua relazione con Mark fuori dallo schermo e che i due erano ora sposati e con figli.