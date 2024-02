Chi non si ricorda di Jar Jar Binks? Il controverso personaggio è stato introdotto in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma e quasi subito è diventato uno dei più odiati che abbiano mai messo piede nella galassia lontana lontana di Star Wars. Nel tempo, alcuni fan si sono ammorbiditi nei confronti di questo innegabilmente irritante personaggio in CGI, ma George Lucas ha chiaramente recepito le critiche, dato che il tempo in scena del goffo Gungan è stato drasticamente ridotto in L’attacco dei Cloni e ha avuto una sola scena in La vendetta dei Sith.

Dopo quel film, Binks non è mai più apparso in nessun film o show televisivo di Star Wars, lasciando dunque il mistero riguardo la sua sorte, tra chi dice che sia stato ucciso in seguito alla caduta della Repubblica e chi invece che sia passato al lato oscuro della Forza. Tuttavia, con i tanti nuovi prodotti del franchise in via di sviluppo, potrebbe ancora esserci l’occasione per lui di tornare in scena e raccontare cosa gli è accaduto. A sostegno di quest’ipotesi è ora arrivato un post di Ahmed Best, l’attore che ha interpretato Jar Jar tramite motion capture.

In questo l’attore si mostra con indosso la tuta per la motion capture e nella descrizione riporta la frase (tratta dal film Il padrino – Parte III): “Proprio quando pensavo di essere fuori, mi tirano di nuovo dentro”. Aggiungendo poi gli hashtag #StarWars e #JarJarBinks. Tuttavia, la presenza del hashtag #Activision ha fatto supporre che stia in realtà lavorando a qualcosa per Call of Duty, che in passato ha introdotto skin per vari personaggi della cultura pop. Non è dunque detto che il personaggio stia per tornare in un film o una serie TV, ma ciò non è del tutto da escludere per il futuro.

Ahmed Best parla di Jar Jar Binks in Star Wars

In un’intervista del 2017, Best ha dichiarato quanto segue di Jar Jar Binks: “È un’eventualità molto cupa, molto oscura per Jar Jar, in realtà mi è piaciuta molto! È stato davvero drammatico e credo sia stata una buona idea per tirare le somme. Mi sono sempre lamentato con George quando ho capito che non sarebbe diventato un Sith e che si stavano allontanando molto da me, mi sono sempre lamentato con George di non aver avuto una buona morte! Volevo essere fatto a pezzi in qualche modo… e George non lo faceva.

“La cosa interessante che penso di Jar Jar è che tutti continuano a cercare una spiegazione per lui, il che è nella natura umana, una parte importante del mio libro parlerà di questo. Mi piacciono tutte queste teorie che cercano di spiegare le ragioni di Jar Jar, abbiamo già parlato della storia di Darth Jar Jar, quella che lo vede come un personaggio tragico che si rende conto di essere stato manipolato e perde la testa. Penso che sia bello, penso che sia interessante“.