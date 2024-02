Una delle sequenze più angoscianti dei prequel di Star Wars è stata la scena di Star Wars: La vendetta dei Sith in cui Anakin Skywalker viene incaricato di massacrare tutti i Jedi, compresi i giovani che si sono rivolti a lui per ottenere la salvezza mentre assistevano allo sradicamento dei loro anziani. L’attore Hayden Christensen ha recentemente ripensato proprio a quel momento e ha rivelatocome abbia realmente cercato di spaventare un giovane attore, Ross Beadman, per suscitare in lui una reazione genuina, dando vita a qulla sequenza tragica e iconica del film.

Fortunatamente, alla fine Christensen ha ritrovato Beadman e ha ammesso scherzosamente di aver fatto ammenda per aver intimorito il ragazzo. Parlando con Empire Magazine dell’intensità della sequenza, Christensen ha infatti dichiarato: “Sembra che i ragazzi si dimentichino di quella scena quando mi incontrano! Non c’è paura o intimidazione. Sono solo entusiasti di incontrare Anakin. Si è parlato molto della possibilità di fare quella scena e mi piace che George Lucas l’abbia fatta. È stata una mossa coraggiosa. Ed è scioccante“.

Ha poi continuato: “Mentre la stavamo girando, avevamo difficoltà a ottenere la reazione che volevamo dal bambino. Così gli ho gridato o ringhiato contro, perché avevamo bisogno di un momento autentico in cui fosse spaventato. Abbiamo ottenuto la reazione di cui avevamo bisogno e la scena ha funzionato molto bene… L’ho rivisto anni dopo. Gli ho detto: ‘Mi dispiace per come è andata‘”. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, e i fan saranno contenti di sapere che nessuno dei bambini coinvolti nella scena sembra essere rimasto effettivamente traumatizzato.

Dove rivedremo Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader?

Nella serie Ahsoka – con protagonista Rosario Dawson nei panni del Jedi preferito dai fan, che sta cercando di salvare la galassia dal Grande Ammiraglio Thrawn, una nuova minaccia dopo la caduta dell’Impero Galattico – Anakin si riunisce con la sua ex Padawan nel Mondo tra i mondi, un modo per permettere a Hayden Christensen di apparire come ologramma nel tempo delle Guerre dei Cloni per una sessione di addestramento. Secondo un rumors dello scooper Daniel Richtman, Hayden Christensen tornerà effettivamente anche nella seconda stagione di Ahsoka, stavolta con un ruolo ben più ampio. Al momento non sono però stati forniti ulteriori dettagli.