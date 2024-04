The Apprentice: Sebastian Stan è Donald Trump nella prima foto del film

Immediatamente dopo la sua inclusione nel concorso di Cannes, The Apprentice di Ali Abbasi si mostra ora con una prima immagine – riportata da Deadline – che rivela Sebastian Stan nel ruolo di Donald Trump e Jeremy Strong in quello del suo avvocato Roy Cohn. Presentato come un’esplorazione del potere e dell’ambizione, ambientata in un mondo di corruzione e inganno, The Apprentice esaminerà gli sforzi di Trump per costruire la sua attività immobiliare a New York negli anni ’70 e ’80, scavando anche nel suo rapporto con il famigerato avvocato Cohn.

Si tratta di una storia di mentori-protettori che traccia le origini di una grande dinastia americana. Piena di personaggi più grandi della vita, rivelerà il costo morale e umano di una cultura definita da vincitori e perdenti. Oltre a Stan e Strong, nel film reciterà anche la candidata all’Oscar Maria Bakalova nel ruolo di Ivana Trump e Martin Donovan in quelli di Fred Trump Senior.

Gabriel Sherman è lo sceneggiatore. I produttori sono Daniel Bekerman per Scythia Films (Canada), Jacob Jarek per Profile Pictures (Danimarca), Ruth Treacy e Julianne Forde per Tailored Films (Irlanda), insieme ad Abbasi e Louis Tisne per Film Institute (Danimarca). Gli EP sono Amy Baer, Mark H. Rapaport, Emanuel Nunez, Josh Marks, Grant S. Johnson, Phil Hunt e Compton Ross, Thorsten Schumacher, Niamh Fagan, Gabe Sherman, Lee Broda e James Shani.