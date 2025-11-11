Jeremy Strong: 10 cose che non sai sull’attore

Jeremy Strong è uno degli attori più talentuosi attualmente in circolazione, che però non sempre ottiene le attenzioni che meriterebbe. Estremamente maniacale nel costruire i propri personaggi, al fine di dar vita ad interpretazioni particolarmente intense e veritiere, Strong si è costruito una solida carriera tra cinema e televisione, distinguendosi anche con i ruoli di minor rilievo. Egli è senza dubbio una delle personalità della recitazione da non sottovalutare. Per evitare confusione, va ricordato che Jeremy Strong non è imparentato con l’attore britannico Mark Strong, noto per film come Kingsman e Sherlock Holmes: i due condividono solo il cognome ma hanno origini e carriere completamente diverse.

Ecco 10 cose che forse non sai sull’attore Jeremy Strong.

Jeremy Strong: i suoi film e le serie TV

1. Ha preso parte a celebri film. Strong ha iniziato a recitare in film come Humboldt County (2008), E venne il giorno (2008) e Oltre le regole – The Messenger (2009). Ha poi recitato in film molto importanti come Lincoln (2012), Zero Dark Thirty (2012), con Jessica Chastain, Parkland (2013), The Judge (2013), con Robert Downey Jr., Selma – La strada per la libertà (2014), Black Mass – L’ultimo gangster (2015), con Johnny Depp, La grande scommessa (2015), Detroit (2017), Molly’s Game (2017), Serenity – L’isola dell’inganno (2019), con Matthew McConaughey, The Gentlemen (2019), di Guy Ritchie, Il processo ai Chicago 7 (2020) e Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse (2022), con Anne Hathaway.

Nel 2024 è protagonista di due film di successo: The Apprentice – Alle origini di Trump, in cui veste i panni di un consigliere politico nell’America degli anni Ottanta, e Springsteen: Liberami dal Nulla, dramma musicale ispirato alle origini e ai testi del celebre cantautore, dove interpreta Jon Landau, storico produttore e amico di Bruce Springsteen, in un racconto che esplora la nascita del mito del “Boss”.

Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg in The Social Reckoning

Guardando al futuro, nel 2026 Jeremy Strong tornerà sul grande schermo con The Social Reckoning, un thriller politico che riprende idealmente il tema dell’etica del potere già affrontato nel film The Social Network (2010), dove appariva in un piccolo ma significativo ruolo.

Parallelamente, l’attore tornerà in televisione come protagonista della miniserie The Boys from Brazil, una nuova produzione che mescola intrigo e tensione morale, confermando la sua predilezione per ruoli psicologicamente complessi e sfaccettati.

2. Ha recitato anche in note serie TV. La prima apparizione televisiva per Strong è quella nella serie The Good Wife, in cui ha recitato tra il 2011 e il 2013. In seguito ha preso parte ad alcuni episodi della serie Mob City (2013) e Masters of Sex (2016). Dal 2018 è invece impegnato in una serie tv dove recita accanto a Brian Cox, con la quale raggiunge la fama mondiale interpretando Kendall Roy, il tormentato erede del colosso mediatico nella serie HBO Succession (2018–2023). La sua interpretazione gli vale un Emmy Award e un Golden Globe, rendendolo uno dei volti più riconoscibili del panorama drammatico contemporaneo. Dopo la conclusione della quarta e ultima stagione nel 2023, l’attore ha continuato a lavorare su progetti di grande ambizione artistica.

3. Ha svolto anche altri lavori oltre quello di attore. Prima di intraprendere la carriera di attore a tempo pieno, Strong ha ricoperto diversi altri ruoli all’interno del mondo del cinema. È ad esempio stato stagista nel reparto di scenografia per il film La seduzione del male (1996), e assistente di produzione per i film Harry a Pezzi (1997), Amistad (1997) e C’è posta per te (1998). Un lavoro per lui particolarmente importante è però stato per lui quello avuto per il film La storia di Jack & Rose (2005), dove è stato l’assistente personale di Daniel Day-Lewis. Proprio guardando il grande attore prepararsi al suo ruolo e interpretarlo ha spinto Strong a voler intraprendere una carriera da attore.

Jeremy Strong in Succession

4. Si è preparato al ruolo in modo molto particolare. Nella serie Succession l’attore interpreta Kendall Roy, uno dei quattro figli di Logan Roy, impegnato nel processo di successione della compagnia gestita dal padre. Per prepararsi al provino per tale ruolo, Strong ha raccontato di aver letto la biografia dedicata a Rupert Murdoch e la sua famiglia, così da comprendere meglio le dinamiche esistenti all’interno di un nucleo famigliare simile a quello raccontato dalla serie. Nel libro, inoltre, è riportato che il figlio di Murdoch, James, è noto per l’allacciarsi le scarpe. Strong ha quindi fatto lo stesso per l’audizione, sostenendo che esprimesse la tensione interiore del personaggio.

5. Ha corso numerosi rischi sul set. La devozione di Strong per il suo mestiere lo ha occasionalmente portato a lesioni personali. Nella prima stagione di Succession, ad esempio, poiché Kendall doveva correre per un lungo tratto, Strong, per risultare veramente sudato e senza fiato in ogni ripresa, ha corso più veloce e lontano che poteva con le scarpe eleganti, fratturandosi un piede. Due stagioni dopo, ha deciso di saltare da una piattaforma alta 1,5 m, indossando anche in questo caso scarpe eleganti, riportando contusioni alla tibia e al femore, dovendo poi portare un tutore per le gambe.

Jeremy Strong in Il processo ai Chicago 7

6. Ha fatto una richiesta estrema al regista. Nel film candidato agli Oscar Il processo ai Chicago 7, incentrato sul reale processo ad un gruppo di attivisti contro la guerra in Vietnam, Strong interpreta Jerry Rubin, uno dei sette manifestanti. Come sempre impegnato a ricercare il massimo grado di immedesimazione con il proprio personaggio, l’attore chiese al regista Aaron Sorkin di fargli spruzzare contro del vero gas lacrimogeno per una scena. Sorkin, pur se dispiaciuto di dover dire no all’attore, non poté accettare la sua richiesta in quanto la scena coinvolgeva centinaia di altri attori e comparse, la cui salute non poteva essere messa a rischio.

Jeremy Strong in The Good Wife

7. Ha recitato in alcuni episodi della serie. Tra il 2011 e il 2013 l’attore ha recitato in cinque episodi tra la seconda e la quarta stagione della celebre serie The Good Wife, di genere drammatico e giudiziario. Qui ha interpretato Matt Becker, un sondaggista impegnato nella campagna elettorale del governatore. Il personaggio non è di particolare rilievo all’interno della serie, ma è stato uno dei primi ruoli a conferire una maggiore popolarità all’attore.

Jeremy Strong, Michelle Williams e Matilda Ledger

8. È molto amico della nota attrice. Particolarmente nota è l’amicizia che intercorre tra Strong e l’attrice Michelle Williams. I due si sono conosciuti nel 2004, mentre partecipavano ad un festival teatrale e da quel momento sono sempre rimasti molto legati. In particolare, Strong è stato molto vicino all’attrice nel periodo successivo alla morte di Heath Ledger, con il quale la Williams ha avuto la figlia Matilda. Strong si è preoccupato di aiutarla a superare quel terribile lutto e ha ricoperto un vero e proprio ruolo paterno nei confronti della bambina. Ancora oggi i due sono molto legati e si supportano reciprocamente.

Jeremy Strong: chi è sua moglie?

9. È sposato. Nel 2016, Strong ha sposato Emma Wall, una psichiatra danese. I due si erano conosciuti quattro anni prima a una festa a New York durante l’uragano Sandy. Oggi vivono a New York, insieme alle loro tre figlie, nate nell’aprile 2018, nel novembre 2019 e nel settembre 2021. Strong cerca di tenere particolarmente privata la sua vita famigliare, tenendosi alla larga da ogni possibile invasione dei media, così da preservare un senso di tranquillità e di distacco dal suo lavoro, specialmente considerando quanto egli vi si dedichi in maniera maniacale.

Jeremy Strong: età e altezza dell’attore

10. Jeremy Strong è nato a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 25 dicembre del 1978. L’attore è alto complessivamente 1,79 metri.

Fonte: IMDb, Eonline