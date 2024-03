The Monkey: concluse le riprese del film tratto dal racconto di Stephen King

Come riportato da Deadline, si sono ufficialmente concluse le riprese del film The Monkey, adattamento dell’omonimo racconto di Stephen King contenuto nella raccolta Scheletri. Il progetto, annunciato per la prima volta nel maggio del 2023, è scritto e diretto da Osgood Perkins di Longlegs e prodotto da James Wan. Protagonista del film è Theo James (The White Lotus, The Gentleman), il quale recita accanto a Tatiana Maslany (She-Hulk: Attorney at Law), Elijah Wood (Il Signore degli Anelli), Christian Convery (Sweet Tooth), Colin O’Brien (Wonka), Rohan Campbell (The Hardy Boys) e Sarah Levy (Schitt’s Creek).

Di cosa parla The Monkey?

In The Monkey quando i fratelli gemelli Hal e Bill scoprono in soffitta la vecchia scimmia giocattolo del padre, una serie di morti raccapriccianti inizia a verificarsi intorno a loro. I fratelli decidono dunque di buttare via la scimmia e di andare avanti con le loro vite, allontanandosi nel corso degli anni. Ma quando le morti misteriose ricominciano, i fratelli devono riunirsi per trovare un modo per distruggere definitivamente la scimmia prima che si prenda le vite di tutti i loro cari.

“Stephen King è il padrino del genere horror“, ha detto Wan a proposito del progetto. “Ha avuto un’enorme influenza su di me da bambino e nel corso della mia carriera ed è sempre stato un sogno contribuire a portare in vita una delle sue storie. ‘The Monkey’ è una delle mie preferite, con la sua idea semplice, iconica e incredibilmente vendibile. E non posso immaginare nessuno meglio di un visionario e appassionato di genere da sempre come Osgood per dare vita a questa storia“.

“Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Osgood, James, Brian Kavanaugh-Jones e i nostri amici della Black Bear International per presentare ‘The Monkey’ di Stephen King. Questo film è perfettamente in linea con ciò che sta funzionando sul mercato in questo momento e sarà un prodotto di grande successo“, hanno aggiunto i produttori Jason Cloth e Dave Caplan. “Non vediamo l’ora che il pubblico veda Theo James in questo ruolo che lo ha messo a dura prova portandolo però a dar vita ad un’interpretazione straordinaria“.