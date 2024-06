Watch Dogs: Tom Blyth si unisce a Sophie Wilde nel cast

Dopo aver interpretato il suo primo ruolo cinematografico importante con il prequel di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Tom Blyth ha finalmente trovato il suo prossimo progetto di alto profilo nel film Watch Dogs.

Secondo quanto riportato da Deadline, Blyth reciterà ufficialmente al fianco di Sophie Wilde (Talk to Me) nel film live-action di New Regency Watch Dogs, basato sulla popolare serie di videogiochi della Ubisoft. Ulteriori dettagli sui loro personaggi non sono ancora stati resi noti. Blyth è anche impegnata in film indipendenti di prossima uscita come Plainclothes e A Farewell to Arms. Per quanto riguarda la Wilde, la prossima apparizione è prevista nel thriller erotico Babygirl con Nicole Kidman e Antonio Banderas.

Cosa aspettarsi dal film di Watch Dogs?

Il film di Watch Dogs sarà diretto dal regista francese Mathieu Turi da una sceneggiatura scritta da Christie LeBlanc e rivista da Victoria Bata. Il progetto è prodotto dai boss di New Regency Yariv Milchan e Natalie Lehmann insieme alla responsabile dei contenuti di Ubisoft Film & Television Margaret Boykin. Al momento, il film non ha ancora una data di uscita o di inizio della produzione.

Lanciato nel 2014, il videogioco originale segue un hacker o un gruppo di hacker che utilizzano la vasta rete del Sistema Operativo Centrale (chiamato anche ctOS) per ottenere informazioni e controllare l’elettronica al fine di affrontare organizzazioni corrotte e individui malvagi. Attualmente conta oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo e ha dato vita a due sequel, tra cui Watch Dogs 2 del 2016 e Watch Dogs: Legion del 2020.