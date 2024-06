MaXXXine: Mia Goth insanguinata a Hollywood nel nuovo trailer!

È stato pubblicato un nuovo trailer di MaXXXine, lo slasher movie hollywoodiano di Mia Goth, che non lesina sul lancio di bottiglie di claret.

Il nuovo trailer di MaXXXine inizia con un altro trailer per un finto sequel di suore intitolato The Puritan II, che si interrompe per rivelare il set in cui si sta girando, con la Maxine di Mia Goth che osserva.

Il film si trasforma poi nel caos strano e violento che ci si aspetta dopo i precedenti X – A Sexy Horror Story e Pearl.

Il nuovo trailer di MaXXXine qui sotto mostra la follia che ci aspetta. Ha un’atmosfera un po’ gialla, come suggerivano le prime impressioni sul film. Dopo circa 30 secondi, si intravede anche il Bates Motel di Psycho.

Nuovo trailer di MaXXXine: Mia Goth si scontra con una forza invisibile

MaXXXine, il film

MaXXXine si svolge nel 1985 con Mia Goth che riprende il ruolo di Maxine Minx da X. Il film riprende sei anni dopo il massacro della fattoria di X. Maxine risiede ora a Los Angeles e cerca ancora di diventare una star nel mondo della recitazione. Ma le sue possibilità sono ostacolate dal fatto che la gente continua a morire intorno a lei.

Elizabeth Debicki (Tenet), Moses Sumney (Creed), Michelle Monaghan (Mission: Impossible – Fallout), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey (Sing 2), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), e Kevin Bacon (City on a Hill) si uniscono a Goth, il che rende il film ancora più interessante e ne fa un prodotto abbastanza insolito, in quanto sarà un film horror a basso budget ma con un cast stellare

Ieri è stato rivelato che prima dell’uscita di MaXXXine, il mese prossimo negli USA, verrà proiettato uno sneak peek del film dopo la riedizione, per una sola notte, del primo film della trilogia X di West.