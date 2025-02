Nicole Kidman: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Nicole Kidman è una delle attrici più amate del mondo del cinema. La sua carriera è costellata di capolavori e di interpretazioni divine. Amante dell’arte sin da piccola, ha cominciato a recitare sin da giovanissima, senza immaginare che avrebbe interpretato, successivamente, innumerevoli magnifici ruoli, ottenendo consensi da ogni dove e riaffermandosi continuamente come una delle grandi interpreti della sua generazione.

Ecco 10 che forse non sai di Nicole Kidman.



I film e i programmi TV di Nicole Kidman

I film da giovane di Nicole Kidman

1. Ha recitato in numerosi celebri film. L’attrice ha debuttata sul grande schermo nel 1983 con il film Natale nel bosco. In seguito ha ottenuto sempre maggiore popolarità grazie a titoli come Ore 10: calma piatta (1989), Giorni di tuono (1990), Billy Bathgate – A scuola di gangster (1991), Cuori ribelli (1992), Da morire (1995), Batman Forever (1995), Ritratto di signora (1996), The Peacemaker (1997) e Eyes Wide Shut (1999). Negli anni 2000 partecipa invece a film come The Others (2001), Moulin Rouge! (2001), The Hours (2002), Dogville (2003), Ritorno a Cold Mountain (2003), Birth – Io sono Sean (2004), The Interpreter (2005), La bussola d’oro (2007), Australia (2008), Nine (2009), Rabbit Hole (2010), The Paperboy (2011), Tresspass (2011), Stoker (2012), Grace di Monaco (2014), Queen of the Desert (2013).

I film di oggi di Nicole Kidman

Il segreto dei suoi occhi (2015), L’inganno (2017), Il sacrificio del cervo sacro (2017), Boy Erased – Vite cancellate (2018), Aquaman (2018), Bombshell – La voce dello scandalo (2019) e The Prom (2020). In seguito recita in Being the Ricardos (2021), The Northman (2022), Aquaman e il regno perduto (2023), A Family Affair (2024) e Babygirl (2024), dove recita accanto a Harris Dickinson.

2. È nota anche per alcune serie televisive. Negli ultimi anni la Kidman ha in particolare avuto modo di recitare in diverse serie TV di grande successo. La prima di queste è stata Top of the Lake – Il mistero del lago (2017), mentre dal 2017 al 2019 ha interpretato Celeste Wright nell’acclamata e pluripremiata Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Grazie a questa ha vinto un Emmy Awards come miglior attrice in una miniserie o film TV. Più di recente ha interpretato il personaggio di Grace Fraser nella serie thriller The Undoing – Le verità non dette. Nel 2021, invece, è Masha Dmitrichenko nella miniserie Amazon Nove perfetti sconosciuti. Ha poi recitato nelle serie Lioness (2023-in corso), Expats (2024) e The Perfect Couple (2024).

Nicole Kidman e gli Oscar

3. Ha vinto un Oscar. Ad oggi la Kidman vanta ben cinque nomination all’Oscar, ricevute come Miglior attrice nel 2002 per Moulin Rouge!, nel 2003 per The Hours e nel 2011 Rabbit Hole. In occasione della seconda di queste tre, l’attrice ha poi effettivamente vinto l’ambita statuetta grazie alla sua struggente interpretazione della poetessa Virginia Woolf. Nel 2017, infine, la Kidman è stata candidata per la prima volta nella categoria “Miglior attrice non protagonista” per il film Lion – La strada verso casa. Ha doppiato la nomination nel 2022 con Being the Ricardos.

Nicole Kidman in Babygirl

4. Lavorare a Babygirl è stata un’esperienza “completamente nuova”. Parlando di Babygirl, l’attrice ha dichiarato: “Ho fatto molti film a sfondo sessuale, ma questo è diverso. Affrontare questo argomento con la donna che ha scritto la sceneggiatura, che lo sta dirigendo e che è lei stessa una grande attrice ci ha permesso di diventare una cosa sola in un modo strano, che non avevo mai avuto con un regista prima. Quando si lavora con una donna su questo argomento, si può condividere tutto l’uno con l’altra”.

5. Ha vinto la Coppa Volpi a Venezia. Per la sua interpretazione in Babygirl, Nicole Kidman ha vinto la Coppa Volpi per la migliore attrice al Festival di Venezia del 2024. La Kidman era appena arrivata a Venezia e si stava recando alla cerimonia di chiusura quando è stata informata del decesso della madre. L’attrice ha dovuto dunque lasciare immediatamente l’Italia e non ha ricevuto il premio di persona, che la regista Halina Reijn ha a quel punto ritirato in sua vece.

Nicole Kidman in Eyes Wide Shut

6. Fu un set molto intenso. Per esagerare la sfiducia tra i personaggi interpretati da Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut, il regista Stanley Kubrick decise di dirigere ogni attore separatamente e vietò loro di condividere le rispettive note. Ciò portò spesso Cruise e Kidman a confrontarsi con risvolti inaspettati l’uno dell’altro. Per i due attori, anche per via di ciò, quella fu un’esperienza unica, particolarmente intensa, che li portò a dare completa fiducia a Kubrick. Secondo alcuni, il rapporto che Cruise e la Kidman svilupparono per interpretare i rispettivi personaggi, fu talmente tanto morboso da essere poi divenuto uno dei motivi del loro divorzio.

A Nicoke Kidman ha una malattia?

7. Le è stata erroneamente attribuita una particolare sindrome. Recentemente in rete all’attrice è stata attribuita la sindrome di Morris, nota anche come insensibilità agli androgeni completa. Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce principalmente gli individui di sesso femminile. i soggetti che la possiedono hanno caratteri somatici femminili, ma sono geneticamente maschi (con cromosoma XY). Tale sindrome è stata attribuita anche a Kidman, ma non vi sono prove a riguardo e in ogni caso si tratta di dettagli che non devono riguardare nessuno.

Nicole Kidman e Tom Cruise

8. È stata sposata con Tom Cruise. Nel novembre del 1989, l’attrice affianca il già affermato attore Tom Cruise in Giorni di tuono. Sul set i due si innamorano, per poi sposarsi il 24 dicembre 1990 con una cerimonia a Telluride, in Colorado, con rito scientologico. I due attori hanno poi nuovamente recitato insieme in Cuori ribelli e Eyes Wide Shut. Il 9 agosto 2001 annunciano però la separazione, senza rivelare i motivi dietro questa. Ad oggi, però, pare che il principale ostacolo alla loro relazione fosse la convinta adesione di Cruise alla Chiesa di Scientology.

Nicole Kidman e il nuovo marito Keith Urban

9. Attualmente è sposata con un cantautore country. Nel 2005 l’attrice conosce il cantautore Keith Urban e da quel momento i due non si sono più lasciati, sposandosi a Sidney l’anno successivo. Verso la fine dello stesso anno, il marito entra in una clinica per la disintossicazione da cocaina: in passato aveva firmato un contratto prematrimoniale nel quale vi era scritto che Keith avrebbe perso qualsiasi diritto sui beni di Nicole se avesse praticato l’abuso di droghe o di alcol. I due hanno poi coronato il sogno di realizzare una famiglia,

I figli di Nicole Kidman

Per la Kidman diventare madre è stato un percorso difficile. Recentemente ha raccontato che durante il matrimonio con Cruise ha perso due figli, uno nei primi periodi del matrimonio, perso per una gravidanza extrauterina, l’altro nel 2001, quindi verso gli ultimi mesi di unione, a causa di un aborto spontaneo. Con Cruise ha dunque poi adottato due bambini, Isabella Jane (nata nel 1992) e Connor Anthony (nato nel 1995). Con Keith Urban ha poi le figlie Sunday Rose nel 2008 e Faith Margaret nel 2010.

L’età e l’altezza di Nicole Kidman

10. Nicole Kidman è nata il 20 giugno del 1967 a Honolulu, Hawaii, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,80 metri.

Fonti: IMDb, biography, thefamouspeople