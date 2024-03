William Shatner, l’originale Capitano James T. Kirk di Star Trek ha solo grandi elogi per Chris Pine e Paul Wesley, che hanno assunto il ruolo di Kirk nel film di JJ Abrams e Star Trek: Strange New Worlds. Shatner rimane incredibilmente prolifico anche se si avvicina al suo 93esimo compleanno, e gli oltre 70 anni di carriera nel mondo dell’intrattenimento sono raccontati nel nuovo affascinante documentario, William Shatner: You Can Call Me Bill. Diretto da Alexandre O. Philippe (The People Vs. George Lucas), il film ovviamente, approfondisce i suoi pensieri e sentimenti riguardo al Capitano Kirk, il suo ruolo più famoso.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant per promuovere You Can Call Me Bill e le sue proiezioni a partire dal 20 marzo, a William Shatner è stato chiesto cosa pensasse di Chris Pine e Paul Wesley, i suoi successori nel ruolo di James T. Kirk. “Sono meravigliosi. Vorrei solo avere un bell’aspetto come loro, e quelli del loro genere, come attori. Sono entrambi meravigliosi.” ha detto.