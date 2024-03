La star di Ms. Marvel, Iman Vellani, spiega perché vorrebbe far parte degli X-Men mentre i Mutanti Marvel si preparano a unirsi all’universo cinematografico della Casa delle Idee. In una recente intervista con Comic Book, Vellani ha parlato un po’ del futuro di Ms. Marvel e di cosa le piacerebbe vedere dopo. Quando all’attrice di The Marvels è stato chiesto di quale squadra nel MCU avrebbe voluto far parte, Vellani ha spiegato come le piacerebbe essere negli X-Men, condividendo quanto segue:

Sul grande schermo? X-Men. Non penso che sia una cattiva risposta. Penso che gli X-Men siano fantastici, e questo la contrassegna semplicemente come una mutante legittima e tutti gli oppositori non possono più dire di no.

Alla fine di Ms. Marvel, la serie che l’ha vista protagonista, Kamala Khan si è rivelata essere una mutante, cosa che sicuramente sarà sfruttata nel MCU. Il personaggio è astato anche co-protagonista di The Marvels, film non proprio fortunato del MCU, ma potrebbe comparire anche in Young Avengers, oltre che ovviamente nel prossimo adattamento per il cinema degli X-Men.