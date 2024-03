Mark Wahlberg anticipa il suo ruolo da cattivo nel film Flight Risk, un thriller di prossima uscita diretto da Mel Gibson. Il film segue la storia di un maresciallo dell’aeronautica che trasporta un fuggitivo su un aereo attraverso le terre selvagge dell’Alaska su un piccolo aereo e inizia a sospettare che il pilota non sia chi dice di essere. Oltre a Wahlberg, Flight Risk vede protagonisti Michelle Dockery, Topher Grace e Monib Abhat.

Parlando con Collider, Wahlberg elogia il tempo trascorso lavorando al film, dicendo che ama “lavorare con persone che hanno un grande talento” come Gibson. In termini di personaggio, Wahlberg ha descritto il ruolo come “lo stronzo più pazzo che tu abbia mai visto”. “È stato fenomenale. Davvero, essendo io una spugna e amando lavorare con persone che hanno un grande talento e poter semplicemente guardarlo ed essere uno studente per circa 20 giorni è stato straordinario. Interpreto lo stronzo più pazzo che tu abbia mai visto. Non interpreto un cattivo dai tempi di Fear. È fuori scala.”

Wahlberg interpreta il pilota in Flight Risk, il personaggio che inizialmente è un personaggio positivo ma poi gradualmente esce allo scoperto. Un pilota mal intenzionato rende naturalmente il film, tutto ambientato sull’aereo, una storia di sopravvivenza, poiché il pilota ha il controllo sulla sicurezza dei suoi passeggeri.

Come menzionato da Wahlberg, interpretare un cattivo è atipico per lui. Ha fatto la sua prima incursione in territorio di villain nel 1996, interpretando un amante ossessivo in Fear.