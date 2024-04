Wonder Woman: Zack Snyder delinea l’idea di una storia prequel mai realizzata

Come i fan di Wonder Woman ricorderanno, il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder aveva condiviso sui social media già nel 2021 una foto di Diana (Gal Gadot) molto particolare. Lo scatto mostrava l’iconica eroina della DC Comics circondata da guerrieri sul campo di battaglia mentre teneva in mano un trio di teste mozzate. I fan hanno discusso sul fatto che Wonder Woman avrebbe mai mostrato trofei così macabri dei suoi nemici caduti, ma Snyder ha fatto notare che si trattava di una versione “dell’altro mondo” del personaggio nel suo post.

Ora, Snyder ha rivelato che quella foto era alla base di un’idea per una storia prequel incentrata su una Wonder Woman un po’ più spietata che viaggia per il mondo prima degli eventi narrati nel film del 2017. “Era un’idea iniziale che stavamo sviluppando: una volta che Wonder Woman ha lasciato l’isola alla ricerca di Ares, cosa le è successo nelle sue diverse incarnazioni?“, spiega il regista a Empire. “La mia idea era che avrebbe viaggiato per il mondo alla ricerca di Ares e sarebbe andata in ogni luogo dove c’era un conflitto“.

“Sui campi di battaglia trovava questi amanti, guerrieri, che però invecchiavano mentre lei era immortale“, spiega. “Erano i suoi amanti per dieci anni o potevano morire in battaglia, e probabilmente era triste per molti ragazzi perché la vedevano iniziare a essere gentile con il prossimo giovane soldato e pensavano: “Oh, mi stanno rimpiazzando”. Ma tutti i ragazzi che aveva con sé erano quei guerrieri leali che aveva trovato sui campi di battaglia di tutto il mondo“.

“Abbiamo parlato del fatto che Steve Trevor fosse lì in Crimea“, aggiunge, lasciando forse intendere che a un certo punto si è parlato di collegare questa storia a Wonder Woman 84 di Patty Jenkins. “Non è mai stata una sceneggiatura, ma ne abbiamo parlato così tanto che in un certo senso ha avuto vita propria“. Di seguito, ecco l’immagine a cui si fa riferimento:

Wonder Woman 1854 – This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself. pic.twitter.com/eofkAMg9as — Zack Snyder (@ZackSnyder) January 5, 2021

Cosa avremmo visto in Wonder Woman 3?

Come sappiamo, Wonder Woman 3 è un progetto ufficialmente cancellato e non ci sono notizie certe riguardo ciò che sarebbe stato incluso al suo interno. Secondo l’insider @CanWeGetSomeToast il film sarebbe stato ambientato ai giorni nostri, successivamente agli eventi di Justice League e al cameo di Diana in The Flash. Secondo quanto riferito, altri personaggi DC, incluso il Batman di Ben Affleck, sarebbero apparsi nel film. Questi sono solo dettagli non ufficialmente confermati, ma l’ambientazione contemporanea sembra decisamente probabile, considerando che il primo film si svolge durante la Seconda guerra mondiale e il suo sequel passa poi al 1984. Ciò avrebbe permesso di raccontare Wonder Woman nel presente, comprendendo anche i rapporti con i suoi colleghi supereroi.