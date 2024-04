Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor rivela dei piani originali molto più cupi

Obi-Wan Kenobi doveva essere un film, ma la Disney, desiderosa di potenziare la sua offerta di streaming, lo ha poi trasformato in una serie televisiva di sei episodi. Nonostante alcuni elementi divisivi, questa si è affermata come un grande successo e ha colmato con il vuoto tra gli eventi de La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. La Lucasfilm ha trovato persino il modo di regalare ai fan non uno, ma ben due scontri con la spada laser tra Obi-Wan e Darth Vader, con la conseguente scena già iconica in cui si intravede Anakin Skywalker sotto l’elmo del Signore dei Sith.

All’inizio della serie, Kenobi è ancora su Tatooine, tagliato fuori dalla Forza e vive un’esistenza miserabile, vegliando su Luke Skywalker e affrontando il disturbo da stress post-traumatico dopo la caduta dell’Ordine Jedi nell’Episodio III. Ci viene dunque presentato un protagonista piuttosto cupo ma, a quanto pare, avrebbe potuto esserlo ancora di più. “Il primo episodio iniziava con me come cameriere in un bar“, ricorda l’attore protagonista Ewan McGregor durante un’intervista.

“Sai, come se avesse davvero perso la strada, Obi-Wan. Lavoro in un bar, bevo troppo, vengo picchiato. La gente mi prende a calci e io me la prendo e poi me ne vado, sai, nella notte“. “Voglio dire, questa era comunque la nostra prima idea. C’era una bozza in cui iniziava così“. “A quel punto stavamo parlando di un film, non di una serie TV“, aggiunge l’attore, suggerendo che questa era un’idea presa in considerazione prima del passaggio dalle sale allo streaming. “Disney+ non c’era ancora. Ho detto: ‘Tutto quello che vedo è lui distrutto dun po’ di tempo dopo ‘Episodio III’, ed è in un posto davvero oscuro’“.

La trama e il cast di Obi-Wan Kenobi

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprende il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.