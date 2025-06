A House of Dynamite: ecco il titolo del nuovo film di Kathryn Bigelow

È stato annunciato oggi il titolo ufficiale del nuovo film diretto dalla regista premio Oscar® Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, in arrivo su Netflix a partire dal 24 ottobre 2025.

La trama di A House of Dynamite

Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.