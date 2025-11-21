Aaron Taylor-Johnson a torso nudo e insanguinato sul set di Werwulf

L’attore Aaron Taylor-Johnson è stato recentemente visto sul set del Parco Nazionale di Dartmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra, mentre girava alcune scene del prossimo film horror di Robert Eggers, Werwulf.

Il sangue è concentrato principalmente nella parte superiore del suo torso, con un po’ che gli cola sul petto. L’attore si è anche fatto crescere la barba, che gli copre gran parte del viso, rendendolo quasi irriconoscibile al pubblico occasionale.

Werwulf è ambientato nell’Inghilterra del XIII secolo, dove il personaggio principale perseguita gli abitanti di una tranquilla cittadina di campagna. Ciò che inizialmente si pensava fosse solo una leggenda metropolitana o frutto della propria immaginazione si trasforma in una minaccia molto reale che costringe gli abitanti del villaggio a reagire. Si dice che il film tratti anche temi di stregoneria.

Quello che sappiamo di Werwulf

Eggers dirigerà l’horror sui licantropi da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Sjón (il duo ha già collaborato alla sceneggiatura di The Northman del 2022). L’uscita del film in Nord America è prevista per Natale 2026. Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title sono i produttori insieme a Eggers e Sjón, mentre Chris ed Eleanor Columbus di Maiden Voyage sono i produttori esecutivi.

Il cast di Werwulf presenta molti degli stessi attori di Nosferatu di Eggers del 2024. Oltre a Aaron Taylor-Johnson, il film vede il ritorno anche di Lily-Rose Depp, Ralph Ineson e Willem Dafoe. L’uscita di Werwulf è prevista per il giorno di Natale del prossimo anno, il 25 dicembre 2026.