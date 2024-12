Aaron Taylor-Johnson: 10 cose che forse non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie al ruolo di un supereroe dalle dubbie capacità, Aaron Taylor-Johnson si è invece con gli anni dimostrato un’attore particolarmente dotato, dando vita a interpretazioni e personaggi sempre più memorabili. L’attore è oggi tra i più quotati della sua generazione, diviso tra progetti mainstream ed opere d’autore.

Ecco 10 cose che forse non sai su Aaron Taylor-Johnson.

I film di Aaron Taylor-Johnson

1. Ha preso parte a celebri lungometraggi. L’attore debutta sul grande schermo con il film Tom & Thomas – Un solo destino (2002), per poi distinguersi in The Illusionist (2006), La mia vita è un disastro (2008) e Nowhere Boy (2009). Con il film Kick-Ass (2010) diventerà particolarmente popolare, recitando accanto a Chloe Moretz e Nicolas Cage. Grazie alla notorietà acquisita, da quel momento prenderà parte a film come Albert Nobbs (2011), Le belve (2012), Anna Karenina (2012), con Keira Knightley, Kick-Ass 2 (2013), con Jim Carrey, Godzilla (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Animali notturni (2016), con Jake Gyllenhaal, Outlaw King – Il re fuorilegge (2018) e A Million Little Pieces (2018).

I film di oggi di Aaron Taylor-Johnson

Dal 2020 ad oggi l’attore ha recitato in The King’s Man – Le origini (2020), Tenet (2020), Bullet Train (2022), The Fall Guy (2024), Kraven – Il cacciatore (2024) e Nosferatu (2024). Nel 2025 sarà invece protagonista dello zombie movie 28 anni dopo.

2. Ha scritto e prodotto un film. Nel 2018 l’attore firma la sua prima sceneggiatura per il film A Million Little Pieces, basata sul romanzo semi-autobiografico di James Fray, in cui racconta il suo percorso riabilitativo da alcol e droghe. Taylor-Johnson ha inoltre contribuito a produrre il film, interpretando anche la parte del protagonista. Alla regia si ritrova invece sua moglie, Sam Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson in Animali notturni

3. Non si sentiva adatto per il ruolo. Durante una cena informale con il regista Tom Ford, questi notò delle espressioni nel volto dell’attore che gli fecero pensare fosse perfetto per la parte di Ray Marcus in Animali notturni. Taylor-Johnson, tuttavia, espresse un’iniziale scetticismo nei confronti di tale offerta, ma fu infine convinto dal regista ad accettare la parte. Per rendere particolarmente inquietante il suo personaggio, l’attore ha lavorato a stretto contatto con Ford per trovare la giusta acconciatura per i capelli e la barba.

Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train

4. Si è ferito gravemente sul set. In Bullet Train, l’attore interpreta Tangerine, di professione killer. Come noto, il set di questo film d’azione ha richiesto agli attori coinvolti di cimentarsi con diversi stunt, molti dei quali eseguiti proprio da loro senza l’uso di controfigure. È stato proprio durante uno di essi che Aaron Taylor-Johnson ha perso un pezzo di mano ed è svenuto, venendo poi prontamente ricoverato in ospedale. Per sua fortuna, è potuto tornare in breve tempo sul set.

Aaron Taylor-Johnson in Anna Karenina

5. Ha avuto un ruolo di rilievo nel film. Nel film del 2012 con protagonista Keira Knightley, Taylor-Johnson interpreta il conte Alexei Kirillovich Vronsky, amante di Anna e ufficiale di cavalleria. Si tratta di un personaggio molto importante, tra i primi che hanno permesso all’attore di distinguersi anche per le sue doti drammatiche ed ottenere poi ulteriori ruoli di questo genere.

Aaron Taylor-Johnson in Avengers: Age of Ultron

6. Era spaventato dalla grandezza del progetto. Per convincere l’attore ad accettare il ruolo di Quicksilver ci volle all’incirca un anno. Egli era infatti spaventato dal progetto, come anche dall’idea di dover firmare un contratto per diversi film Marvel. Anche dopo aver infine accettato il ruolo continuò ad esserne spaventato, ma si tranquillizzò quando seppe che ad interpretare sua sorella Scarlet Witch era stata chiamata l’attrice Elizabeth Olsen, sua grande amica. Alla fine, la sua partecipazione al MCU si ridusse al solo Avengers: Age of Ultron.

Aaron Taylor-Johnson di nuovo nel mondo Marvel con Kraven il Cacciatore

7. Si è preparato molto per il ruolo. Per interpretare il protagonista in Kraven – Il cacciatore, l’attore si allenato pesantemente per mesi. Taylor-Johnson ha anche imparato a correre come un quadrupede per essere credibile nei panni di Kraven, che ha poteri animali nel film. La sua formazione includeva anche altri elementi, come inseguire cervi con un cacciatore, studiare la vita e il lavoro del defunto fotografo naturalista Peter Beard e trascorrere del tempo con l’ambientalista Damian Aspinall.

Aaron Taylor-Johnson sarà il prossimo James Bond, l’agente 007?

8. È il principale candidato per i fan della saga. Anche se è stato rivelato che nessuna offerta è ancora stata fatta a tal riguardo e che al momento non c’è un frontrunner per il ruolo di James Bond, sono di recente emerse voci secondo cui l’attore Aaron Taylor-Johnson sarebbe il potenziale candidato ad assumere tale ruolo, a seguito dell’uscita di Daniel Craig dal franchise. A sostenere la sua scelta c’è anche l’ex 007 Pierce Brosnan, il quale ha dichiarato: “Penso davvero che abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond“. Anche i fan lo vorrebbero nel ruolo, per cui non manca che l’ufficialità.

Aaron Taylor-Johnson, sua moglie e i suoi figli

9. È sposato con una regista. Dall’ottobre del 2009 l’attore è legato alla regista Sam Taylor-Wood, conosciuta grazie al film Nowhere Boy. I due hanno da subito fatto notizia per via della loro differenza d’età di 23 anni, ma hanno sempre dichiarato di non vedere la cosa come un ostacolo, e anzi di sentirsi perfettamente affini. I due si sposano poi nel giugno del 2012, dopo aver dato alla luce nel 2010 la prima figlia e nel gennaio del 2012 la seconda. Desiderosi di tenere i figli al riparo dall’invadenza dei media, i due hanno sempre condiviso pochi dettagli riguardo la loro vita privata, mantenendo un profilo di vita piuttosto moderato.

L’età e l’altezza di Aaron Taylor-Johnson

10. Aaron Taylor-Johnson è nato a High Wycombe, in Inghilterra, il 13 giugno 1990. L’attore è alto complessivamente 1,80 metri.

Aaron Taylor-Johnson è noto anche per il suo fisico

Data questa altezza tutto sommato imponente, l’attore possiede un fisico di un certo calibro e in più occasioni ne ha fatto sfoggio nei suoi film o per servizi fotografici. Inoltre, gli addominali che appaiono in primo piano sulla locandina di Kraven – Il cacciatore sono reali e non sono stati ritoccati. Il fotografo Gavin Bond, che ha scattato l’immagine originale, ha confermato: “Sì, quegli addominali sono veri, questo ragazzo ha passato molte ore in palestra”.

