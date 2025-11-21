HomeCinema News2025

Teenage Mutant Ninja Turtles: in lavorazione un nuovo live action dai produttori di Sonic

Di Chiara Guida

Sembra che Teenage Mutant Ninja Turtles abbia trovato un nuovo produttore per un prossimo film live-action. Secondo un’esclusiva di The Hollywood Reporter, Neal H. Moritz, il produttore noto per The Fast and the Furious, sarebbe in trattative per dirigere il nuovo film per la Paramount e riavviare il franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles. Anche il co-fondatore della sua casa di produzione, Original Films, Toby Ascher, dovrebbe produrre insieme a lui.

La Paramount, recentemente ricostruita, ha apportato importanti sviluppi all’iconico franchise. Uno dei cambiamenti più importanti è avvenuto qualche mese fa, quando lo studio ha cancellato Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (lo spin-off di Mutant Mayhem). Ha staccato la spina a metà della produzione del progetto e non si è più voltato indietro.

Christopher Yost, lo showrunner di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ha confermato su Threads che la serie è stata effettivamente cancellata. Ha poi aggiunto: “I prossimi episodi di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles saranno purtroppo gli ultimi. Fortunatamente, sono i nostri migliori episodi finora”.

Nel frattempo, fonti interne hanno affermato che The Last Ronin, che era in produzione, era stato chiuso. Il film era un adattamento vietato ai minori dell’omonima serie di fumetti best-seller. A quanto pare, Ilya Naishuller era in trattative per dirigere il progetto. Sfortunatamente, i piani sono falliti perché la nuova dirigenza dello studio non era interessata a rendere il primo film live-action delle Teenage Mutant Ninja Turtles in un decennio un film grafico e non adatto alle famiglie. Tuttavia, un’altra fonte ha affermato che avrebbero preso in considerazione l’idea di tornare indietro e riconsiderare la cosa in futuro.

Nonostante tutte queste cancellazioni e i cambiamenti di programma, almeno un progetto rimane al sicuro, almeno per ora. Al momento della pubblicazione di questo articolo, l’uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 di Seth Rogen, Evan Goldberg e Jeff Rowe è ancora prevista per il 17 settembre 2027.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
