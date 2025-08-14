HomeCinema News2025

Anthony Hopkins ha ottenuto il ruolo in Locked grazie al suo account Instagram

Di Chiara Guida

-

Nel corso di una lunga intervista con ScreenRant, il regista di Locked – In Trappola, David Yarovesky, ha rivelato come ha scelto Anthony Hopkins per il ruolo di William, nel film al cinema dal 20 agosto distribuito da Eagle Pictures.

“Quando è entrato a far parte del cast, ho trascorso molto tempo con lui, mi chiamava e ci scrivevamo lunghe email piene di vulnerabilità. È stato strano. Ci siamo incontrati e io ho pensato: ‘Sono seduto di fronte ad Anthony Hopkins. È pazzesco’, [e poi] in così poco tempo, abbiamo condiviso quelli che considererei aspetti molto vulnerabili e intimi di noi stessi, della nostra famiglia e della nostra moralità”.

“Ci siamo davvero immersi”, ha continuato Yarovesky, “perché il film è il mio genere preferito in quanto sembra intrattenimento, ma se si approfondisce, si scopre che c’era molta riflessione e molto altro in corso. [Lui e io] ci siamo immersi profondamente, e poi abbiamo iniziato a scriverci lunghe email”.

Ma è stato il lato divertente di Hopkins ad attrarre maggiormente Yarovesky, ha rivelato il regista: “Avevo visto il suo Instagram e gli avevo detto: ‘Il tuo Instagram è così sorprendente. Ho sentito parlare di Sir Anthony Hopkins, e poi vedo questa persona che non è quella che immagino quando immagino uno dei più grandi attori viventi di tutti i tempi, un attore shakespeariano. Sembri così giocoso, divertente e buffo’. E volevo dare un tocco di questo aspetto a questo ruolo… c’è un pizzico di quel tipo di follia nel suo personaggio“.

L’account Instagram di Anthony Hopkins

Per chi non conoscesse l’Instagram di Anthony Hopkins, non è raro vedere l’attore premio Oscar e Emmy ballare spensieratamente nel suo soggiorno. Quando gli è stato chiesto se un video in particolare avesse suscitato in Yarovesky qualcosa, ha menzionato video come quello: “Non ce n’era uno, ma me lo immaginavo ballare così a casa sua dopo aver beccato Eddie”.

Se vi state chiedendo perché il personaggio di Hopkins si comporti in quel modo, è perché “Non gli importa più“, ha detto Yarovesky. Il motivo si rivelerà meglio nel film, ma David Yarovesky ha continuato a discutere del suo approccio, dicendo: “Non deve più giocare secondo le regole della società. Può essere chi vuole essere, e la cosa che vuole è divertirsi. E se lo fa per divertimento, deve divertirsi. Non poteva essere solo questo tipo di personaggio alla Hannibal Lector. Doveva venire da un posto diverso. È un sociopatico, ma è [gioioso]”.

ALTRE STORIE

