Vought Rising: svelati i costumi dei protagonisti dello spin-off di The Boys

Amazon Prime Video ha svelato le prime immagini dei costumi della serie prequel di The Boys, Vought Rising (le si può vedere qui). La serie vede protagonisti Jensen Ackles (Soldier Boy), Mason Dye (Bombsight), Will Hochman (Torpedo) ed Elizabeth Posey (Private Angel). La serie vede anche la partecipazione di Aya Cash (Stormfront), KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri e Brian J. Smith.

Di cosa parla Vought Rising?

Vought Rising è “un contorto giallo sulle origini della Vought negli anni ’50, le prime imprese di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una supereroina nota ai fan come Stormfront, che all’epoca si chiamava Clara Vought”, hanno detto Eric Kripke e Paul Grellong quando la serie è stata commissionata la scorsa estate. Grellong è poi stato nominato produttore esecutivo e showrunner del dramma della durata di un’ora sviluppato dal creatore del franchise Kripke.

Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr e Jim Barnes sono anche produttori esecutivi. Cash e Ackles sono a loro volta produttori. Vought Rising è prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con Kripke Enterprises, Point Grey Picture,s e Original Film.