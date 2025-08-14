Il Padrino – Parte II: la spiegazione del finale del film

Seguito di Il padrino del 1972, il film Il padrino – Parte II racconta l’ascesa di Vito Corleone (Robert De Niro) dopo il suo trasferimento in America e la sua trasformazione in criminale. La sua ascesa al potere è contrapposta agli sforzi compiuti decenni dopo dal figlio Michael (Al Pacino) per mantenere il loro impero criminale. Il Padrino – Parte II è dunque sia un sequel che un prequel, che mette in evidenza il costo di queste scelte, soprattutto quando Michael deve affrontare i conflitti tra lui e i suoi cari.

Mentre il conflitto tra Kay (Diane Keaton) e Michael è intriso di drammi personali, sono le azioni di Michael nei confronti di Fredo (John Cazale) a rappresentare il colpo più duro per la famiglia. Questa sottotrama porta al tragico finale del film, che vede Michael trionfante nei suoi obiettivi ma completamente sconvolto dalle sue vittorie. Soprattutto se contrapposto ai flashback dei primi tempi della famiglia Corleone, il finale de Il padrino: Parte II mette in evidenza il tema morale centrale del film e di tutti i film della serie Il padrino.

Il significato dietro l’ultima scena de Il padrino – Parte II

L’ultima scena de Il padrino – Parte II mostra dunque Michael Corleone solo e isolato da coloro che lo circondano, sottolineando il costo delle sue decisioni come capo della famiglia criminale Corleone. Il film, come già detto, è diviso in due parti, che rivelano le origini dell’impero criminale di Vito e gli sforzi del suo figlio più giovane, decenni dopo, per mantenere il controllo dell’organizzazione. Il finale del film contrasta direttamente con le conseguenze dei loro sforzi. Mentre un flashback rivela una famiglia Corleone litigiosa ma alla fine unita sotto la guida di Vito, la storia di Michael finisce con lui veramente solo.

In questo momento, Michael fa i conti con il peso delle sue recenti azioni, tra cui l’ordine di uccidere suo fratello Fredo. Dopo la morte della madre Carmela (che aveva avvertito Michael che non poteva permettersi di perdere altri membri della famiglia), la decisione di Michael di uccidere suo fratello nella parte finale mette in evidenza la disumanità che Michael ha abbracciato, ironicamente per il “bene” della sua famiglia. Ciò si riflette nell’ultima scena, in cui Michael, pensieroso e meditabondo, siede da solo, riflettendo sulle sue scelte e sull’impatto delle sue azioni.

Perché Michael ha ucciso Fredo?

Nel film, Fredo rivela inavvertitamente a suo fratello di aver collaborato con il boss rivale Hyman Roth, mettendo così la sua vita in grave pericolo. Durante un confronto, Fredo rivela poi di aver tradito Michael per gelosia. Fredo era frustrato e amareggiato dalla decisione di Vito di ignorarlo e nominare Michael come nuovo leader. Questo alimenta le insicurezze di Fredo su come viene percepito dalla famiglia. Anche se Fredo e la loro sorella Connie implorano Michael di perdonarlo, Michael alla fine decide di far assassinare Fredo durante una battuta di pesca.

Questo momento è specificamente contrapposto all’omicidio di Roth e alla morte dell’ex alleato di Michael, Frank Pentangeli. Ciò li contrappone direttamente al massacro dei nemici dei Corleone durante il finale de Il Padrino. Entrambi gli eventi hanno isolato Michael dai suoi cari, pur affermando il suo potere. Tuttavia, la morte di Fredo pesa chiaramente su Michael in modo diverso rispetto agli altri omicidi che ha organizzato, creando un breve flashback su una notte cruciale per la famiglia anni prima.

Il vero significato del flashback

Il flashback alla fine de Il padrino – Parte II aggiunge quindi tragici livelli alla discesa di Michael nella malvagità palese. La sequenza è ambientata nel 1941, anni prima degli eventi de Il padrino, e vede la famiglia riunirsi per festeggiare il compleanno di Vito. Con sorpresa dei suoi fratelli, Michael annuncia che abbandonerà l’università per arruolarsi e combattere nella seconda guerra mondiale. È interessante notare che Fredo è l’unico dei suoi fratelli a sostenere questa decisione, il che evidenzia quanto fossero legati i due e come Fredo sostenesse il suo “fratellino” prima di tradirlo anni dopo.

La sequenza si conclude con la famiglia che parte per raggiungere Vito, lasciando Michael da solo. Questo senso di isolamento dalla sua famiglia, causato dalle sue scelte, pesa chiaramente su Michael. La situazione peggiora più di dieci anni dopo, quando un Michael più anziano e più duro riflette su come sia diventato ancora più isolato. Mentre gli sforzi di Vito non gli sono mai costati la famiglia, Michael è separato dalla moglie, tradisce attivamente la fiducia della sorella e uccide il fratello. Gli sforzi di Vito lo hanno trasformato in un mostruoso boss del crimine, ma la sua famiglia era al sicuro e felice. Michael non ha questo conforto, tutto a causa delle sue scelte.

Come la storia di Vito rende più triste il finale de Il padrino – Parte II

Al centro delle scelte di Vito e Michael ne Il padrino – Parte II c’è il desiderio espresso di proteggere le loro famiglie. Sebbene Vito fosse un killer spietato in gioventù e fosse salito al potere grazie alla sua disponibilità a commettere atti terribili, i suoi sforzi per proteggere e migliorare la posizione della sua famiglia alla fine hanno avuto successo. La sua festa di compleanno è celebrata con gioia dalla moglie e dai figli, mentre Michael viene rimproverato apertamente per essersi arruolato, perché questo compromette le speranze che la famiglia ripone in lui. Alla fine, la storia di Vito è agrodolce e violenta, ma in definitiva felice.

Questo contrasta direttamente con l’ultima scena de Il padrino – Parte II, che rivela che Michael è davvero solo. I suoi sforzi hanno arricchito la famiglia Corleone, ma l’hanno divisa più che mai. Mentre la storia di Vito si conclude con la sua famiglia entusiasta di vederlo, quella di Michael finisce con i membri della famiglia morti per suo ordine o furiosi per le sue scelte. Questo si riflette poi in Il padrino – Parte III, che riprende il finale del secondo film e completa il tragico arco narrativo di Michael spazzando via ulteriormente i suoi cari e lasciandolo veramente ed eternamente solo.

Il vero significato del finale de Il padrino – Parte II

Al centro de Il padrino – Parte II c’è dunque la rovina delle speranze di Michael di essere un uomo migliore di suo padre. Vito avrà anche fatto cose terribili, ma lo ha sempre fatto in nome della famiglia. Questo gli ha permesso di vivere molti anni felici come Don Corleone, con una famiglia che lo amava. Sebbene la ricchezza e il potere che garantivano alla famiglia sicurezza e gioia superficiali siano rimasti, gli sforzi di Michael per eliminare i suoi nemici gli sono costati quella stessa famiglia che lui e suo padre avevano cercato di rendere legittima.

In questo modo, Michael è diventato più potente di Vito, ma ha tradito le sue ambizioni. Entrambi volevano che la famiglia intraprendesse un percorso verso la nobiltà, ma l’approccio spietato di Michael gli è costato tutto ciò che desideravano davvero. Il film si conclude con Michael vittorioso ma distrutto, un uomo solo nell’impero che lui stesso ha creato. Il vero significato del finale de Il padrino – Parte II sottolinea quindi che il costo del potere è troppo alto quando viene pagato a spese della famiglia e dell’umanità, lasciando il nobile Corleone, un tempo solitario, come il più crudele di tutti.