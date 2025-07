Batman e il suo costume blu e grigio: lo vedremo mai al cinema?

Molti fan hanno il desiderio che Batman possa comparire sullo schermo con addosso il suo costume blu e grigio. Potremmo finalmente vedere il Cavaliere Oscuro indossare questo costume nel DCU?

Abbiamo visto diversi costumi di Batman sul grande schermo nel corso degli anni, e mentre alcuni si sono ispirati al look classico di Batman (il Cavaliere Oscuro del DCEU di Ben Affleck è stato probabilmente quello che si è avvicinato di più al design, se non alla combinazione di colori) dei fumetti, non vedevamo il costume blu e grigio in un film dal vivo dai tempi della serie TV di Adam West degli anni ’60.

Mentre molti fan ritengono che questo costume sembrerebbe un po’ troppo cartoonesco, altri credono che potrebbe funzionare, soprattutto nel DCU meno realistico e più vicino ai fumetti che presto vedremo in Superman. Al regista e co-CEO dei DC Studios, James Gunn, è stato chiesto del costume durante un’intervista con CBR e, sebbene sembri aperto all’idea, non sembra che abbia ancora preso in considerazione il nuovo Bat-costume, il che non sorprende visto che non hanno ancora scelto il cast per il ruolo.

Diremmo che Gunn è abbastanza fan da poter almeno pensare al costume blu e grigio, e ci sono buone probabilità che si allontani quantomeno dall’aspetto corazzato e militarizzato di alcuni costumi precedenti.

Probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di scoprirlo con certezza, ma fateci sapere cosa pensate all’idea che Batman del DCU indossi il costume blu e grigio nei commenti.

Intanto preparatevi ad accoglie invece Superman sul grande schermo, a partire dal 9 luglio con Warner Bros.