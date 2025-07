Jonathan Bailey: 10 cose che forse non sai sull’attore

Popolare grazie ad alcune celebri serie TV, l’attore Jonathan Bailey è di recente tornato sulla cresta dell’onda grazie alla serie Bridgerton, tra le più popolari su Netflix. Bailey si è però negli anni distinto grazie ad innumerevoli ruoli, grazie ai quali ha potuto dar prova delle varie sfumature del suo talento. Le sorprese che questo attore può riservare sembrano dunque ancora molte.

Ecco 10 cose che forse non sai di Jonathan Bailey.

I film e i programmi TV di Jonathan Bailey

1. È celebre per alcune serie TV. L’attore si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione ad alcune serie di particolare successo. Negli anni ha infatti preso parte a titoli come Baddiel’s Syndrome (2001), The Golden Hour (2005), Doctors (2007), Metropolitan Police (2008), Lewis (2010) e Leonardo (2011-2012), con cui ottiene una prima popolarità. In seguito ha recitato in titoli di particolare successo come Groove High (2012-2013), Broadchurch (2013), Doctor Who (2014), W1A (2014-2017), Crashing (2016) e Le avventure di Hooten & the Lady (2016). Nel 2018 ha invece preso parte ad alcuni episodi della serie Jack Ryan (2018), mentre dal 2020 al 2024 è tra i protagonisti di Bridgerton. Nel 2023 ha poi recitato nella serie Compagni di viaggio.

2. Ha recitato in alcuni film. Oltre ad aver preso parte a produzioni televisive, l’attore ha negli anni avuto modo di recitare anche in alcuni film per il cinema. Il primo di questi risale al 2004 ed è 5 bambini & It. Successivamente ha recitato in Elizabeth: The Golden Age (2007), St. Trinian’s (2007) e Permanent Vacation (2007). Tra i suoi ultimi film si annoverano invece Testament of Youth (2014), Il mistero di Donald C. (2018) e Best Birthday Ever (2021). Nel 2024 recita in Wicked, mentre nel 2025 è in Jurassic World – La rinascita e Wicked – Parte 2.

3. Ha svolto anche il ruolo di doppiatore. Di recente Bailey ha avuto modo di cimentarsi anche nel doppiaggio, specialmente in quello di alcuni popolari videogiochi. Ha infatti dato voce a Gunther in Anthem (2018) e a Crystal Exarch in Final Fantasy XIV: Shadowbringers (2019). Ha poi doppiato invece G’raha Tia in Final Fantasy XIV: Endwalker (2021), mentre prossimamente darà voce a Aaron Seetow in Squadron 42.

Jonathan Bailey è su Instagram

4. Ha un account sul celebre social. L’attore ha deciso di aprire un proprio account ufficiale su questo social che è oggi seguito da qualcosa come 1,5 milioni di persone. La sua bacheca, con quasi 200 post, lo vede protagonista di momenti lavorativi, con retroscena e curiosità dai set su cui è stato. Di tanto in tanto è solito pubblicare anche qualche post relativo a momenti di svago, in compagnia di amici o di luoghi visitati. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Jonathan Bailey in Bridgerton

5. Si era presentato per un altro personaggio. Se nella prima stagione era l’attore Regé-Jean Page il protagonista della serie, a partire dalla seconda questo ruolo spetta ora a Bailey, che assume i panni del personaggio Anthony Bridgerton. Inizialmente Bailey aveva sostenuto un provino per il ruolo di Simon Basset, il Duca di Hastings, nella prima stagione. Tuttavia, dopo una discussione con i produttori, è emerso che il personaggio di Anthony Bridgerton sarebbe stato più adatto a lui. Questa scelta si è rivelata vincente, poiché Bailey ha saputo dare al Visconte una profondità emotiva che ha conquistato il pubblico.

Jonathan Bailey in Broadchurch

6. Ha avuto un ruolo ricorrente nella serie. Nella popolare serie Broadchurch, andata in onda dal 2013 al 2017, l’attore ha interpretato il personaggio di Oliver Stevens nella prima e nella seconda stagione. Oliver è un giovane reporter del giornale locale, il Broadchurch Echo, nonché il nipote di Ellie Miller, la protagonista femminile interpretata da Olivia Colman. Dopo essere stato una figura ricorrente nella serie, Bailey non ha però ripreso il ruolo a partire dalla terza stagione.

Jonathan Bailey in Wicked

7. Si è esercitato nella danza. Per la sua interpretazione in Wicked del ruolo di Fiyero, l’attore si è preparato con lezioni di danza intensiva per padroneggiare le coreografie complesse del musical. Bailey ha raccontato in alcune interviste che, pur avendo esperienza teatrale, affrontare le sfide fisiche di Wicked è stato impegnativo, ma fondamentale per incarnare al meglio il carisma e la leggerezza del personaggio. Questo sforzo ha contribuito a rendere la sua performance autentica e dinamica, catturando lo spirito del musical originale e conquistando il pubblico sia sul grande schermo sia in eventuali spettacoli dal vivo.

Jonathan Bailey ha interpretato Leonardo Da Vinci

8. Ha interpretato il celebre inventore e artista. Nel 2011 la BBC ha trasmesso in televisione la serie Leonardo, un racconto non propriamente fedele dell’attività del giovane Leonardo Da Vinci, mentre cerca di affermarsi come pittore e inventore. Bailey ha ricoperto il ruolo per ben 26 episodi, raccontando di essersi preparato approfondendo quanto più possibile la vita di Leonardo, specialmente nei suoi aspetti meno noti ai più. Fu proprio questo ruolo a conferirgli una prima notorietà.

Jonathan Bailey è fidanzato?

9. Ha fatto coming out. Jonathan Bailey è dichiaratamente gay e mantiene una vita privata molto riservata. Nel dicembre 2023 ha confermato di essere in una relazione con un “uomo delizioso”, senza però rivelarne l’identità. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la propria vita personale lontano dai riflettori, affermando che “non è un segreto, ma è privato”. In un’intervista con British Vogue nel dicembre 2024, ha espresso il desiderio di diventare padre in futuro, considerando la co-genitorialità come una possibilità, sia con un uomo che con una donna. Attualmente, però, non ha figli e non ha più rivelato dettagli sulla sua situazione sentimentale attuale.

L’età e l’altezza di Jonathan Bailey

10. Jonathan Bailey è nato il 25 aprile del 1988 a Wallingford, Inghilterra. L’attore è alto complessivamente 1.80 metri.

Fonte: IMDb