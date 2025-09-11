BioShock: il produttore aggiorna i fan sul film per Netflix

I film basati su un popolare videogioco stanno vivendo un momento di grande successo. Sembrano finiti i giorni in cui i fan dei giochi citavano la “maledizione dei film tratti dai videogiochi” quando un adattamento veniva accolto male. Ci è voluto un po’ di tempo, ma film come Mortal Kombat, la serie Fallout e, quest’anno, Minecraft, tra gli altri, hanno cambiato la narrativa con le loro immagini all’avanguardia e una buona trama. Quindi, naturalmente, i fan del videogioco BioShock attendono con impazienza l’adattamento di Netflix, e il produttore Roy Lee ha una grande novità per loro.

Sebbene il film diretto da Francis Lawrance abbia subito molti ritardi a causa di numerosi motivi, come gli scioperi di Hollywood, le riscritture della sceneggiatura e un cambiamento significativo nella struttura esecutiva di Netflix, Lee ha confermato che è ancora praticamente in linea con i tempi previsti e ha anticipato: “Netflix vuole che teniamo tutto segreto. Ma sarà sicuramente basato sul primo gioco ‘BioShock’”, mentre parlava con The Direct.

Lee e Lawrence sono attualmente impegnati nella promozione del loro nuovo adattamento di Stephen King, The Long Walk, ma i fan di BioShock non dovrebbero entusiasmarsi troppo, dato che il regista ha altri impegni (e anche importanti) prima di poter iniziare a lavorare all’adattamento del videogioco. Ha inoltre rivelato: “Beh, The Long Walk è diventato realtà perché BioShock ha subito un leggero ritardo e abbiamo dovuto lavorare ancora un po’ alla sceneggiatura”.

“E così, mentre si lavorava alla sceneggiatura, abbiamo girato The Long Walk, e lui era già impegnato nel prossimo film di Hunger Games. Quindi stiamo solo aspettando che finisca Hunger Games, e la sceneggiatura è in fase di lavorazione proprio in questo momento”. I fan sono solitamente scettici quando un progetto subisce numerosi ritardi, ma non sembra che BioShock possa finire nel dimenticatoio. I produttori hanno sempre fornito aggiornamenti positivi sul film e ad un esame più attento, si scopre che la maggior parte dei motivi del ritardo sono al di fuori del controllo di chiunque.

Quindi, quando BioShock arriverà, sarà una festa per i fan con la sua ricca tradizione e un mondo ancora più ricco. Lee aveva precedentemente dichiarato a Steve Weintraub di Collider che il film verrà realizzato nonostante il budget sia stato ridotto a causa della ristrutturazione dell’azienda. Ha spiegato: “Inizialmente era stato realizzato con la precedente amministrazione, ma la nuova amministrazione ha ridotto il budget per alcune cose, quindi stiamo realizzando una versione molto più ridotta del film. Ma alla fine verrà realizzato con la regia di Francis Lawrence. Sarà un film più personale, invece che un film grandioso, imponente ed epico“.