The Blacklist, la spiegazione del finale della serie con James Spader

Il finale della serie The Blacklist ha chiuso il capitolo sul genio criminale più ricercato dall’FBI in un episodio in due parti ricco dei classici inseguimenti al gatto e al topo, delle pontificazioni di James Spader e della narrazione moralmente ambigua che i fan hanno imparato ad amare nel corso delle numerose stagioni della serie. Nel corso delle dieci stagioni di The Blacklist, il criminale internazionale Raymond “Red” Reddington (Spader) è riuscito a sfuggire alla cattura grazie alla sua astuzia, al suo fascino e a un’intelligenza superiore che a volte sembra soprannaturale. Dal primo episodio di The Blacklist all’ultimo, Red ha sempre trovato un modo per sfuggire alla cattura.

Tuttavia, con il progredire della serie, le maglie intorno a Red hanno cominciato a stringersi. I posti dove nascondersi sono sempre meno e nella stagione 10, il membro del Congresso Arthur Hudson (Toby Leonard Moore) ha ordinato all’ex task force di Red di catturare l’uomo che tutti avevano imparato a rispettare e persino ad apprezzare. Nel penultimo episodio, il ventesimo della stagione 10, intitolato “Arthur Hudson”, alla task force viene data la possibilità di scegliere tra lo scioglimento e la possibile incriminazione o la caccia a Red. Negli episodi 21 e 22, “Raymond Reddington: Pt. 1 & Good Night”, la caccia ha inizio.

Cosa è successo nel finale della serie The Blacklist

Nel finale della serie in due parti della durata di due ore, Red viene informato della ricerca in suo corso da Dembe Zuma (Hisham Tawfiq) e gioca il classico gioco del gatto e del topo di Blacklist. Man mano che la task force si avvicina alla cattura di Red, la lealtà dei suoi membri comincia a vacillare e ognuno di loro si chiede cosa farebbe se si trovasse faccia a faccia con Red. Hudson si accorge di questa crisi e, invece di mostrarsi comprensivo, li spinge ancora di più. Quando scopre che Zuma era segretamente in contatto con Red, lo porta dentro per interrogarlo.

Non essendo tipo da lasciare che qualcun altro paghi per i suoi errori, alla fine della Pt. 1, Red si schianta contro il convoglio dell’FBI che trasporta Zuma. L’agente Donald Ressler (Diego Klattenhoff), Zuma, Hudson e Red si incontrano in una situazione di stallo tesa, in cui Hudson, sempre più paranoico e instabile, punta una pistola contro Zuma. Una breve colluttazione porta Red a fuggire ancora una volta e in Good Night, la Task Force rintraccia Red in Spagna, con alcune nuove ferite e zoppicante.

Il numero di Red nella Blacklist è “00”.

Dopo aver girato per la città e aver recuperato le forze a casa della sua amica Angela (Paulina Gálvez), Red se ne va, sapendo che la Task Force gli è alle calcagna dopo che il successore di Hudson, Jordan Nixon (Derrick Williams), ha promesso che ucciderà Red in modo extragiudiziale, se necessario. Mentre cammina attraverso un pascolo, Red incontra un toro grande e dall’aspetto minaccioso. Il solito eloquente Raymond Reddington rimane senza parole e sorride semplicemente mentre il toro gli carica contro. Ressler è il primo a trovare il corpo martoriato di Red nel campo e lo comunica via radio: “L’ho trovato”.

Raymond Reddington ha evitato la cattura fino alla fine

Red avrebbe potuto continuare a scappare, ma ha deciso che non voleva farlo

L’intera serie finale in due parti di Blacklist ha visto Red sfuggire all’FBI e alla Task Force usando praticamente ogni trucco possibile: incendi dolosi, camion dei pompieri, taxi, barche e piccoli villaggi nascosti in Spagna. La frase “Puoi scappare, ma non puoi nasconderti” non è una minaccia efficace contro Red, perché Red potrebbe benissimo scappare per sempre. Ma non è una vita degna di essere vissuta, e dopo essere riuscito a salvare il suo amico Zuma, a caro prezzo per sé stesso, decide di porre fine alle cose a modo suo, tra le corna di un animale che ha sempre amato.

Arthur Hudson ottiene la sua meritata punizione

Red salva Zuma e fornisce un alibi a Ressler

Per quanto intenso sia il finale della serie The Blacklist, c’è sorprendentemente poco spargimento di sangue. Solo un uomo viene ucciso, e probabilmente è quello che se lo merita di più. Dopo che Red si è schiantato contro il convoglio dell’FBI per salvare Zuma, Zuma, Hudson, Ressler e Red si trovano in una situazione di stallo. Un rumore in lontananza spaventa l’agitato Hudson, che spara con la sua pistola al collo di Zuma. Red risponde con un proiettile perfettamente piazzato alla tempia di Hudson, ponendo fine alla furia del membro del Congresso. Red spara anche alcuni colpi al giubbotto antiproiettile di Ressler, solo per migliorare la situazione dell’agente al quartier generale.

Il finale della serie The Blacklist ha avuto un’accoglienza mista

Ai critici non è piaciuto che il finale abbia ignorato alcune questioni chiave

Il finale della serie The Blacklist ha avuto un’accoglienza un po’ mista, più che altro perché le ultime stagioni dello show avevano esaurito il loro potenziale. TV Fanatic ha detto:

“Il finale di due ore della serie The Blacklist sembrava dare nuova vita allo show, ma si è tuffato nel traffico in arrivo ed è stato travolto”.

CNN ha detto:

“Come molte cose a Hollywood, ”The Blacklist“ non ha saputo quando smettere, resistendo per due stagioni fiacche dopo l’uscita di Megan Boone nei panni di Liz Keen nel 2021”.

Altri critici hanno contestato la mancanza di risposte nel finale della serie. Il destino della Task Force, i dettagli della relazione di Red con Elizabeth Keen (Megan Boone) e persino la vera identità di Raymond Reddington sono rimasti tutti misteri frustranti senza una conclusione. Tutto sommato, però, la maggior parte dei critici ha convenuto che è stato comunque un degno addio per Red e un finale migliore di quanto molti fan della TV potessero sperare per una serie televisiva di lunga durata.

Non ci sono piani per un sequel di The Blacklist

L’unico spin-off è stato cancellato dopo una stagione

C’è stato un solo spin-off di The Blacklist, The Blacklist: Redemption, che ha debuttato per una stagione nel 2017 ma è stato rapidamente cancellato. Oltre a questo, non sembrano esserci piani per una serie sequel o un altro spin-off di Blacklist. La morte di Red e l’uscita di James Spader dalla serie lasciano un grande vuoto, e sarebbe difficile riempirlo con qualcun altro.

Il vero significato del finale della serie The Blacklist

Red se n’è andato secondo i suoi termini

The Blacklist ha sempre riguardato Raymond “Red” Reddington. È la sua storia. La Task Force e i casi che risolvono sono solo dettagli. Ha avuto una vita movimentata e dolorosa. Era un genio del crimine, un eroe non riconosciuto, un padre terribile e allo stesso tempo fantastico, un amico leale e un feroce rivale. Gli episodi 21 e 22 della stagione 10 sono il suo canto del cigno. Red ha un’ultima possibilità per mostrare la sua genialità criminale, sfuggendo facilmente alla cattura, e poi muore secondo i propri termini, senza essere mai stato catturato (non di sua spontanea volontà), un’eredità incredibile per il concierge del crimine.

La morte di Red rispecchia quella di un famoso torero

Manolete era un famoso torero ucciso da un toro

La morte di Red ha un significato storico. Il modo in cui la Task Force rintraccia Red in Spagna è perché scoprono che il teschio di Islero è scomparso dal nascondiglio di Red a New York City. Questo teschio appartiene a un toro che ha incornato e ucciso il famoso matador Manolete (via Andalucia). Manolete era originario dell’Andalusia, ed è lì che Red va a seppellire il teschio nel pascolo dei tori. Quando Red raggiunge l’Andalusia, è già in fin di vita.

In particolare, dopo che Zuma viene colpito, Red porta il suo vecchio amico in una casa di cura. Non essendo disponibile sangue per una trasfusione, Red offre il proprio, un rischio che il medico gli fa notare. Red dona comunque il suo sangue a Zuma e gli salva la vita a costo della propria. C’è una teoria secondo cui Manolete non morì per le ferite riportate dal toro. Alcuni credono invece che sia morto a causa di una trasfusione di sangue incompatibile che gli fu somministrata nell’arena. È perfettamente logico che nel finale della serie The Blacklist, Red muoia in un’arena simile, affrontando il suo destino a testa alta.